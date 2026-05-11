La Serie A entra nella fase più calda della stagione, ma a sei giorni dalla 37ª giornata regna ancora il caos sul calendario. Il motivo principale è il derby tra AS Roma e SS Lazio, una sfida che intreccia esigenze televisive, ordine pubblico e lotta Champions. La Lega Serie A, infatti, non ha ancora ufficializzato date e orari del prossimo turno, lasciando tifosi, club e broadcaster in attesa di una decisione che si preannuncia delicata.

Lecce e Cremonese, ormai uniche due squadre invischiate nella lotta per la salvezza, giocheranno sicuramente in contemporanea rispettivamente contro Sassuolo e Udinese.

Tanti dubbi per il derby di Roma

Il nodo principale riguarda proprio la stracittadina romana. Il derby non può essere disputato in serata per motivi di sicurezza e, inizialmente, l’ipotesi più accreditata sembrava quella del lunch match domenicale alle 12.30. Una soluzione che avrebbe consentito di evitare sovrapposizioni problematiche con altri eventi sportivi e garantire contemporaneamente la copertura televisiva. Tuttavia, la contemporaneità con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico ha complicato ulteriormente lo scenario.

Le dichiarazioni del Questore di Roma Roberto Massucci avrebbero infatti cambiato le carte in tavola. Pur confermando che la città sarebbe pronta a gestire entrambi gli eventi, il dirigente ha sottolineato come disputare nello stesso giorno derby e finale del torneo di tennis non rappresenterebbe una scelta di buon senso.

Da qui è nata una nuova ipotesi: spostare Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle ore 18 insieme alle altre gare decisive per la corsa Champions.

Una soluzione che però non convince del tutto. Giocare in un giorno feriale rischierebbe di penalizzare sia le televisioni sia l’affluenza allo stadio, considerando l’orario lavorativo. Inoltre resta aperto il tema della contemporaneità: Juventus, Milan, Bologna, Roma, Lazio e persino il Napoli potrebbero essere coinvolte nello stesso blocco di partite decisive per l’Europa.

La sensazione è che la Lega attenderà anche il risultato di Napoli-Bologna prima di sciogliere definitivamente il rebus. Solo allora arriverà il comunicato ufficiale con il programma completo della 37ª giornata, una delle più intricate degli ultimi anni.