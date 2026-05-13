Álvaro Arbeloa, ex difensore e attuale allenatore delle giovanili del Real Madrid, ha riacceso il dibattito nel calcio spagnolo con una forte accusa: "Al Real Madrid hanno rubato sette campionati". Questa dichiarazione ha immediatamente generato discussioni sulle presunte ingiustizie arbitrali subite dalla sua ex squadra nelle competizioni nazionali.

Arbeloa, che ha militato nel Real Madrid per diverse stagioni, ha affermato che il club è stato penalizzato da "una lunga serie di episodi" nel corso degli anni. Le sue parole sono state interpretate come una risposta alle recenti polemiche su presunte agevolazioni arbitrali ad altre squadre, in particolare il Barcellona, coinvolto in indagini con ex dirigenti arbitrali.

Reazioni e il dibattito arbitrale in Spagna

Le dichiarazioni di Arbeloa hanno suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni sostenitori del Real Madrid hanno appoggiato le sue affermazioni, ritenendo la squadra penalizzata, diversi osservatori hanno criticato l'ex difensore per aver alimentato un clima già teso tra le principali società spagnole.

Il tema dei presunti favori o torti arbitrali è da tempo al centro del dibattito nel calcio spagnolo. Le affermazioni di Arbeloa si inseriscono in un contesto di tensioni e sospetti, acuite dalle recenti inchieste che hanno coinvolto il Barcellona e alcuni ex dirigenti arbitrali. Arbeloa, tuttavia, non ha fornito dettagli specifici sugli episodi, limitandosi a ribadire la sua convinzione che il Real Madrid sia stato più volte danneggiato.

Le polemiche sulle decisioni arbitrali non sono una novità, con accuse reciproche tra i club e dubbi sull'imparzialità. Nonostante le forti accuse, non sono emerse prove concrete a sostegno delle affermazioni di Arbeloa, mantenendo il dibattito aperto tra appassionati e addetti ai lavori.