Il calore dell'Emirates Stadium si accenderà sabato 13 dicembre alle 21:00 quando l'Arsenal ospiterà i Wolves per la sedicesima giornata della Premier League 2025/26. La sfida vede i Gunners decisi a sfruttare il fattore campo per mantenere la loro posizione tra le prime della classe, mentre i Lupi cercheranno l'impresa per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. Gli spettatori si aspettano un match combattuto tra due squadre con storie e obiettivi diversi ma con in comune la voglia di vincere.

Le probabili formazioni di Arsenal-Wolves

Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, Jurrien Timber, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Eberechi Eze.

Wolves (3-4-2-1): Sam Johnstone; Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes; Ki-Jana Hoever, Andre, Ladislav Krejci, David Moeller Wolfe; Jhon Arias, Tawanda Chirewa; Strand Larsen.

Quote di Arsenal-Wolves: Gunners nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, l'Arsenal è nettamente favorito per la vittoria.

William Hill offre la vittoria dei Gunners a 1.11, il pareggio a 8.00 e la vittoria dei Wolves a 29.00. Bet365 presenta quote simili: 1.12 per l'Arsenal, 8.50 per il pareggio e 21.00 per una vittoria degli ospiti. Queste quote sottolineano l'enorme fiducia riposta nella squadra londinese, soprattutto considerando il loro solido inizio di stagione e la profondità della rosa.

L'occhio su Saka e il contributo dei Lupi

Le prestazioni dei singoli potrebbero risultare decisive, con alcuni giocatori particolarmente attesi.

Bukayo Saka, attaccante dell'Arsenal, si è già distinto in questa stagione con 4 gol e 1 assist in 13 presenze, contraddistinguendosi per una valutazione media di 7.28 grazie al suo contributo offensivo e alla capacità di dribblare, riuscendo in 20 su 43 tentativi.

Viktor Gyökeres, nonostante una valutazione di 6.52, ha saputo contribuire con 4 gol in 13 presenze, mostrando cenni di pericolosità sotto porta grazie ai suoi 16 tiri totali.

Per i Wolves, Jørgen Strand Larsen sarà il riferimento d'attacco. Ha giocato 13 partite, firmando un gol e mostrando buona mole di lavoro in attacco con 12 tiri totali. Il suo rendimento difetta in termini realizzativi, ma la sua capacità di tenere alta la squadra attraverso i duelli fisici potrebbe risultare importante.

Il sudcoreano Hwang Hee-Chan ha trovato il gol una volta in 10 apparizioni, ma il suo dinamismo e intensità con la palla sono stati fondamentali in diverse situazioni di gioco, pur vedendolo partire più spesso dalla panchina.