Il calore dell'Emirates Stadium si accenderà sabato 13 dicembre alle 21:00 quando l'Arsenal ospiterà i Wolves per la sedicesima giornata della Premier League 2025/26. La sfida vede i Gunners decisi a sfruttare il fattore campo per mantenere la loro posizione tra le prime della classe, mentre i Lupi cercheranno l'impresa per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. Gli spettatori si aspettano un match combattuto tra due squadre con storie e obiettivi diversi ma con in comune la voglia di vincere.

Le probabili formazioni di Arsenal-Wolves

Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, Jurrien Timber, Piero Hincapié, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Eberechi Eze.

Wolves (3-4-2-1): Sam Johnstone; Yerson Mosquera, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes; Ki-Jana Hoever, Andre, Ladislav Krejci, David Moeller Wolfe; Jhon Arias, Tawanda Chirewa; Strand Larsen.

England Flag
Premier League
Giornata 16
13/12/2025 16:00
Liverpool
VS
Brighton
13/12/2025 16:00
Chelsea
VS
Everton
13/12/2025 18:30
Burnley
VS
Fulham
13/12/2025 21:00
Arsenal
VS
Wolves
14/12/2025 15:00
West Ham
VS
Aston Villa
14/12/2025 15:00
Crystal Palace
VS
Manchester City
14/12/2025 15:00
Nottingham Forest
VS
Tottenham
14/12/2025 15:00
Sunderland
VS
Newcastle
14/12/2025 17:30
Brentford
VS
Leeds
15/12/2025 21:00
Manchester United
VS
Bournemouth

Quote di Arsenal-Wolves: Gunners nettamente favoriti

Secondo i bookmaker, l'Arsenal è nettamente favorito per la vittoria.

William Hill offre la vittoria dei Gunners a 1.11, il pareggio a 8.00 e la vittoria dei Wolves a 29.00. Bet365 presenta quote simili: 1.12 per l'Arsenal, 8.50 per il pareggio e 21.00 per una vittoria degli ospiti. Queste quote sottolineano l'enorme fiducia riposta nella squadra londinese, soprattutto considerando il loro solido inizio di stagione e la profondità della rosa.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
15
10
3
2
28 / 9
19
33
L
W
D
W
D
2
Manchester City
15
10
1
4
35 / 16
19
31
W
W
W
L
W
3
Aston Villa
15
9
3
3
22 / 15
7
30
W
W
W
W
W
4
Crystal Palace
15
7
5
3
20 / 12
8
26
W
W
L
W
D
5
Chelsea
15
7
4
4
25 / 15
10
25
D
L
D
W
W
6
Manchester United
15
7
4
4
26 / 22
4
25
W
D
W
L
D
7
Everton
15
7
3
5
18 / 17
1
24
W
W
L
W
W
8
Brighton
15
6
5
4
25 / 21
4
23
D
L
W
W
D
9
Sunderland
15
6
5
4
18 / 17
1
23
L
D
W
L
D
10
Liverpool
15
7
2
6
24 / 24
0
23
D
D
W
L
L
11
Tottenham
15
6
4
5
25 / 18
7
22
W
D
L
L
D
12
Newcastle
15
6
4
5
21 / 19
2
22
W
D
W
W
L
13
Bournemouth
15
5
5
5
21 / 24
-3
20
D
L
L
D
L
14
Brentford
15
6
1
8
21 / 24
-3
19
L
L
W
L
W
15
Fulham
15
5
2
8
20 / 24
-4
17
L
L
W
W
L
16
Leeds
15
4
3
8
19 / 29
-10
15
D
W
L
L
L
17
Nottingham Forest
15
4
3
8
14 / 25
-11
15
L
W
L
W
W
18
West Ham
15
3
4
8
17 / 29
-12
13
D
D
L
D
W
19
Burnley
15
3
1
11
16 / 30
-14
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
15
0
2
13
8 / 33
-25
2
L
L
L
L
L

L'occhio su Saka e il contributo dei Lupi

Le prestazioni dei singoli potrebbero risultare decisive, con alcuni giocatori particolarmente attesi.

Bukayo Saka, attaccante dell'Arsenal, si è già distinto in questa stagione con 4 gol e 1 assist in 13 presenze, contraddistinguendosi per una valutazione media di 7.28 grazie al suo contributo offensivo e alla capacità di dribblare, riuscendo in 20 su 43 tentativi.

Viktor Gyökeres, nonostante una valutazione di 6.52, ha saputo contribuire con 4 gol in 13 presenze, mostrando cenni di pericolosità sotto porta grazie ai suoi 16 tiri totali.

Per i Wolves, Jørgen Strand Larsen sarà il riferimento d'attacco. Ha giocato 13 partite, firmando un gol e mostrando buona mole di lavoro in attacco con 12 tiri totali. Il suo rendimento difetta in termini realizzativi, ma la sua capacità di tenere alta la squadra attraverso i duelli fisici potrebbe risultare importante.

Il sudcoreano Hwang Hee-Chan ha trovato il gol una volta in 10 apparizioni, ma il suo dinamismo e intensità con la palla sono stati fondamentali in diverse situazioni di gioco, pur vedendolo partire più spesso dalla panchina.
