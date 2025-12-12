Al Turf Moor di Burnley andrà in scena una sfida cruciale per il campionato di Premier League 2025/26. Sabato 13 dicembre alle 18:30, il Burnley ospiterà il Fulham per la sedicesima giornata di campionato. I padroni di casa cercano di sfruttare il supporto del loro pubblico e migliorare la loro posizione in classifica, mentre il Fulham arriva con la voglia di consolidare il suo cammino verso la zona europea.

Le probabili formazioni di Burnley-Fulham

Burnley (4-3-3): tra i pali, Martin Dubravka sarà la garanzia di sicurezza. Allineati davanti a lui, la difesa sarà composta da Oliver Sonne, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve e Quilindschy Hartman.

Il centrocampo a tre vedrà protagonisti Lesley Ugochukwu, Josh Cullen, e Florentino. In attacco, Lyle Foster, Armando Broja e Jacob Bruun Larsen cercheranno di impensierire la retroguardia ospite.



Fulham (4-2-3-1): Bernd Leno difenderà la porta, con Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey e Timothy Castagne a comporre la linea difensiva. Alex Iwobi e Sander Berge formeranno il duo davanti alla difesa, con Harry Wilson, Emile Smith Rowe, e Samuel Chukwueze pronti a supportare il centravanti Raul Jimenez.

Quote di Burnley-Fulham: ospiti in vantaggio

I bookmaker vedono il Fulham come favorito per questa sfida.

William Hill quota la vittoria del Fulham a 1.95, il pareggio a 3.40 e la vittoria del Burnley a 3.75. Le indicazioni di Bet365 rispecchiano questa previsione, offrendo la vittoria degli ospiti a 1.91, mentre il pareggio è quotato a 3.50 e la vittoria dei padroni di casa a 4.00. Sarà una partita che potrebbe riservare sorprese, con le quote che lasciano intendere un certo equilibrio, ma con un leggero vantaggio per il Fulham.

In campo i giocatori chiave: Cullen, Broja e Chukwueze

Nella sfida di sabato, alcuni dei protagonisti chiave saranno sotto i riflettori.

Joshua Cullen continua a essere il perno del centrocampo del Burnley. Il centrocampista irlandese ha disputato tutte le 15 partite stagionali da titolare, dimostrando il suo valore sia in termini offensivi, con 2 gol e 1 assist, sia in fase difensiva con 24 tackle e 18 intercetti.

Armando Broja, nonostante le sue 9 presenze siano arrivate in gran parte dalla panchina, rappresenta un elemento offensivo da tenere d’occhio. Anche se non è ancora andato a segno in questa stagione, la sua fisicità potrebbe risultare determinante nei duelli aerei.

Per il Fulham, Samuel Chukwueze si presenta come un'arma tattica decisiva. In otto presenze, il calciatore nigeriano ha già messo a segno 2 gol e realizzato 3 assist, mostrando una capacità di dribbling che lo rende un cliente scomodo per le difese avversarie. La sua media di 7.21 in termini di valutazione lo pone tra i giocatori più efficaci nelle file del Fulham.