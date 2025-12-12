È tutto pronto per la sfida tra West Ham e Aston Villa, valida per la 16ª giornata della Premier League 2025/26. Il fischio d'inizio è previsto per domenica 14 dicembre alle ore 15:00, presso il prestigioso London Stadium di Londra. Gli Hammers, ormai consapevoli della forza intrinseca del proprio gruppo, cercheranno di fare bottino pieno contro i Villans di Birmingham, spinti dalla solidità del loro progetto tecnico.

Le probabili formazioni di West Ham-Aston Villa

Secondo le ultime indicazioni, il West Ham dovrebbe schierarsi con un classico 4-4-2 per cercare di arginare le offensive avversarie.

Tra i pali, spazio ad Alphonse Areola, con una linea difensiva composta da Mavropanos, Max Kilman, Jean-Clair Todibo e Aaron Wan-Bissaka. Al centrocampo troviamo Mateus Fernandes e Guido Rodriguez a dare copertura, mentre sulle fasce agiranno Malick Diouf e Lucas Paqueta. In avanti, la coppia composta da Jarrod Bowen e il giovane Summerville promette spettacolo.

D’altro canto, l’Aston Villa risponderà con un 4-2-3-1 flessibile, affidandosi all’esperienza di Emiliano Martinez tra i pali. La retroguardia sarà occupata da Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Ian Maatsen. In mediana, il duo composto da Boubacar Kamara e Amadou Onana, mentre il trequartista John McGinn sarà affiancato da Youri Tielemans e Morgan Rogers, con Ollie Watkins come terminale offensivo.

Quote di West Ham-Aston Villa: Villans leggermente favoriti

I bookmaker sembrano propendere per Aston Villa. William Hill quota la vittoria esterna a 2.00, il pareggio a 3.40 e il successo dei padroni di casa a 3.50. Quote molto simili anche da Bet365, con la vittoria dei Villans sempre a 2.00, il pareggio leggermente più alto a 3.50 e il trionfo degli Hammers a quota 3.75.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Jarrod Bowen continua a essere un punto fermo del West Ham.

Con 4 gol e 1 assist in 15 presenze, il giocatore inglese, apparso in tutte le partite della stagione finora, è fondamentale per le fortune offensive della squadra. La sua capacità di finalizzare, supportata da 24 tiri complessivi di cui 16 nello specchio, rende Bowen una minaccia costante per i difensori avversari.

Un altro elemento chiave per il West Ham è il giovane Crysencio Summerville. Nonostante le sue 10 presenze e una valutazione media di 6.81, rappresenta una promessa in crescita, avendo già dimostrato buone doti di dribbling con 14 successi su 28 tentativi.

Dall'altro lato, per l'Aston Villa, Morgan Rogers si è affermato come un equilibratore del centrocampo grazie ai suoi 3 gol e altrettanti assist in 15 partite.

Con un’alta quota di passaggi chiave già completata, Rogers è un orchestratore avanzato nella manovra dei Villans.

Non da meno, il terminale offensivo di Aston Villa, Ollie Watkins, pur con i suoi 3 gol, sarà una costante minaccia, complici anche le sue 17 occasioni concluse nello specchio della porta avversaria.