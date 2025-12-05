Il Borussia Dortmund si prepara ad accogliere l’Hoffenheim al Signal Iduna Park domenica 7 dicembre alle 17:30, nel tredicesimo turno della Bundesliga 2025/26. I gialloneri cercano riscatto dopo l’amara eliminazione in Coppa, puntando sul calore del Westfalenstadion per rilanciarsi nella corsa Champions. Dall’altra parte, l’Hoffenheim arriva in ottima forma e con precedenti favorevoli nello stadio giallonero, deciso a strappare punti preziosi e confermare il trend positivo delle ultime settimane.

Probabili formazioni

Borussia Dortmund: Kobel – Anselmino, Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Brandt – Guirassy

Hoffenheim: Baumann – Coufal, Hajdari, Hranac, Bernardo – Avdullahu – Prömel, Burger – Asllani – Lemperle, Toure

Il Borussia Dortmund arriva alla sfida con l’Hoffenheim dopo l’eliminazione in Coppa e un momento di incertezza, cercando una reazione per restare in corsa Champions.

L’Hoffenheim, esonerato dagli impegni di coppa e protagonista di un novembre brillante con successi su Wolfsburg, Lipsia e Augsburg, si presenta in ottima forma. Nelle ultime sei trasferte al Westfalenstadion ha ottenuto due vittorie, due pareggi e due sconfitte di misura.

Quote di Dortmund-Hoffenheim: i favoriti secondo i bookmaker

I bookmaker sono concordi nel vedere il Borussia Dortmund come il favorito, complici anche le prestazioni in casa di grande livello. William Hill quota il successo del Dortmund a 1.60, mentre quello dell'Hoffenheim a 4.80 e il pareggio a 4.20. Similmente, Bet365 offre una quota di 1.62 per la vittoria del Dortmund, 4.50 per un pareggio, e 4.75 per il colpo esterno dell'Hoffenheim.

Le statistiche dei protagonisti: Brandt, Adeyemi e Guirassy

Julian Brandt è uno dei motorini del centrocampo del Borussia Dortmund, dove ha mostrato una notevole abilità tattica.

Coinvolto in 10 partite stagionali, Brandt ha portato a segno 2 gol e fornito 2 assist in soli 535 minuti giocati, con un rating di 6.93. La sua capacità di effettuare passaggi chiave (12 assist) e la percentuale di dribbling (5 su 11 riusciti) lo rendono un elemento cruciale nella manovra giallonera.

Karim Adeyemi, ventitreenne attaccante del Dortmund, ha impressionato nella stagione con 4 gol e un assist a suo nome in 12 apparizioni. Il suo rating di 7.09 riflette un gioco vivace ed incisivo. Con 8 tiri in porta su 17 totali, Adeyemi rappresenta una minaccia continua per le difese avversarie.

Per quanto riguarda Serhou Guirassy, l'attaccante guineano si è fatto notare per la sua fisicità in area; ha segnato 5 gol in 11 partite, vantando 18 conclusioni nello specchio su 26 tentativi complessivi.

Guirassy, noto per il suo gioco aereo, è spesso il terminale delle azioni offensive del Dortmund ma resta chiamato a migliorare l'efficacia negli scontri individuali.

Dall'altro lato, per l'Hoffenheim, Bazoumana Touré emerge come talento da tenere d'occhio. Con una valutazione media di 7.01, Touré ha segnato 2 gol e fornito 3 assist in 12 incontri. La sua capacità di vincere 68 duelli su 150 evidenzia la sua utilità sia nel supporto a centrocampo che nell'attacco.
