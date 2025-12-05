Wolfsburg e Union Berlino si preparano a sfidarsi il 6 dicembre alle ore 15:30 per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26, al Volkswagen Arena di Wolfsburg. La partita vede i padroni di casa leggermente favoriti.

Giornata 13
05/12/2025 20:30
Mainz
VS
Borussia Mönchengladbach
06/12/2025 15:30
Wolfsburg
VS
Union Berlino
06/12/2025 15:30
Augsburg
VS
Bayer Leverkusen
06/12/2025 15:30
Stoccarda
VS
Bayern Monaco
06/12/2025 15:30
Heidenheim
VS
Friburgo
06/12/2025 15:30
Colonia
VS
St. Pauli
06/12/2025 18:30
Lipsia
VS
Eintracht Francoforte
07/12/2025 15:30
Amburgo
VS
Werder Brema
07/12/2025 17:30
Borussia Dortmund
VS
Hoffenheim

Quote di Wolfsburg-Union Berlino: i Lupi favoriti ma con cautela

I bookmaker vedono il Wolfsburg come favorito, ma al contempo considerano l'Union Berlino capace di rendere la vita difficile ai padroni di casa.

William Hill quota la vittoria del Wolfsburg a 2.10, il pareggio a 3.30 e il successo dell'Union Berlino a 3.30. Quote leggermente diverse da Bet365, che propone la vittoria interna a 2.15, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno sempre a 3.40.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
12
11
1
0
44 / 9
35
34
W
W
D
W
W
2
Lipsia
12
8
2
2
22 / 13
9
26
D
W
L
W
W
3
Borussia Dortmund
12
7
4
1
21 / 11
10
25
W
D
D
W
W
4
Bayer Leverkusen
12
7
2
3
28 / 17
11
23
L
W
W
L
W
5
Hoffenheim
12
7
2
3
25 / 17
8
23
W
D
W
W
W
6
Stoccarda
12
7
1
4
21 / 17
4
22
L
D
W
L
W
7
Eintracht Francoforte
12
6
3
3
28 / 23
5
21
D
W
W
D
W
8
Friburgo
12
4
4
4
19 / 20
-1
16
W
L
W
D
L
9
Werder Brema
12
4
4
4
16 / 21
-5
16
D
L
W
D
W
10
Colonia
12
4
3
5
21 / 20
1
15
D
L
L
W
L
11
Union Berlino
12
4
3
5
15 / 19
-4
15
L
W
D
D
L
12
Borussia Mönchengladbach
12
3
4
5
16 / 19
-3
13
D
W
W
W
L
13
Amburgo
12
3
3
6
11 / 18
-7
12
W
L
D
L
L
14
Augsburg
12
3
1
8
15 / 27
-12
10
L
W
L
L
L
15
Wolfsburg
12
2
3
7
14 / 22
-8
9
D
L
L
L
W
16
Heidenheim
12
2
2
8
10 / 27
-17
8
W
L
L
D
L
17
St. Pauli
12
2
1
9
10 / 24
-14
7
L
L
L
L
L
18
Mainz
12
1
3
8
11 / 23
-12
6
L
D
L
D
L

Le statistiche dei giocatori chiave negli schieramenti di Wolfsburg e Union Berlino

Yannick Gerhardt, centrocampista del Wolfsburg, è apparso in campo solo in tre partite in questa stagione, fornendo solidità e controllo nel mezzo.

Nonostante un minutaggio limitato di 148 minuti, ha avuto una valutazione elevata di 7.15.

Lovro Majer ha giocato 10 partite finora nel Wolfsburg, contribuendo con un gol e un assist. Le sue doti tecniche lo rendono una risorsa preziosa per la costruzione del gioco, avendo completato 219 passaggi, di cui 14 chiave.

Ilyas Ansah nella squadra berlinese ha finora segnato 4 gol e fornito un assist in 12 apparizioni, distinguendosi per la sua abilità di dribbling, con 18 successi su 36 tentativi.

Andrej Ilić non ha ancora segnato, ma ha già contribuito con 5 assist. Con 139 passaggi completati, è un elemento importante nella manovra offensiva della squadra della capitale, finora ha vinto 59 duelli sui 174.
