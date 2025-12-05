Wolfsburg e Union Berlino si preparano a sfidarsi il 6 dicembre alle ore 15:30 per la tredicesima giornata della Bundesliga 2025/26, al Volkswagen Arena di Wolfsburg. La partita vede i padroni di casa leggermente favoriti.

Quote di Wolfsburg-Union Berlino: i Lupi favoriti ma con cautela

I bookmaker vedono il Wolfsburg come favorito, ma al contempo considerano l'Union Berlino capace di rendere la vita difficile ai padroni di casa.

William Hill quota la vittoria del Wolfsburg a 2.10, il pareggio a 3.30 e il successo dell'Union Berlino a 3.30. Quote leggermente diverse da Bet365, che propone la vittoria interna a 2.15, il pareggio a 3.40 e il colpo esterno sempre a 3.40.

Le statistiche dei giocatori chiave negli schieramenti di Wolfsburg e Union Berlino

Yannick Gerhardt, centrocampista del Wolfsburg, è apparso in campo solo in tre partite in questa stagione, fornendo solidità e controllo nel mezzo.

Nonostante un minutaggio limitato di 148 minuti, ha avuto una valutazione elevata di 7.15.

Lovro Majer ha giocato 10 partite finora nel Wolfsburg, contribuendo con un gol e un assist. Le sue doti tecniche lo rendono una risorsa preziosa per la costruzione del gioco, avendo completato 219 passaggi, di cui 14 chiave.

Ilyas Ansah nella squadra berlinese ha finora segnato 4 gol e fornito un assist in 12 apparizioni, distinguendosi per la sua abilità di dribbling, con 18 successi su 36 tentativi.

Andrej Ilić non ha ancora segnato, ma ha già contribuito con 5 assist. Con 139 passaggi completati, è un elemento importante nella manovra offensiva della squadra della capitale, finora ha vinto 59 duelli sui 174.