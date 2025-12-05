Il Colonia si prepara ad ospitare il St. Pauli il 6 dicembre alle ore 15:30 presso il RheinEnergieStadion di Colonia, in una sfida valida per il tredicesimo turno della Bundesliga 2025/26. In un pomeriggio che promette spettacolo, i padroni di casa cercheranno di confermare il loro buon avvio stagionale, spinti dal caloroso pubblico del loro stadio. Gli ospiti, invece, cercheranno di ribaltare i pronostici e portare a casa punti preziosi per la loro classifica.

Quote di Colonia-St. Pauli: il Colonia favorito

I bookmaker vedono il Colonia leggermente favorito in questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria del Colonia a 1.95, il pareggio a 3.50 e il successo del St. Pauli a 3.50. Bet365 offre quote simili, con la vittoria casalinga anch'essa a 1.95, il pareggio a 3.60 e la vittoria degli ospiti a 3.80. Il fattore casa potrebbe dunque giocare un ruolo determinante per le quote dei bookmaker.

Le statistiche dei giocatori chiave per Colonia e St. Pauli

Said El Mala: la giovane promessa del Colonia

Said El Mala, classe 2006, è già un tassello importante nel centrocampo del Colonia.

In 12 apparizioni questa stagione ha saputo farsi notare con 5 gol e 2 assist, mostrando grande capacità di gioco offensivo con 23 tiri tentati, di cui 12 nello specchio. Con una valutazione media di 7.1, il giovane centrocampista ha anche dimostrato di saper gestire bene i duelli, vincendone 45 su 94. Le sue doti di dribblatore sono chiare con 20 dribbling riusciti su 47 tentativi, una risorsa per il suo allenatore quando bisogna rompere le linee difensive avversarie.

Marius Bülter: l'esperienza nell'attacco del Colonia

Bülter, con i suoi 32 anni, porta esperienza all'attacco del Colonia. In 10 presenze ha messo a referto 3 gol e 3 assist, risultando sempre pericoloso per le difese avversarie con 16 tiri complessivi.

La sua capacità di partecipazione al gioco si evidenzia anche nei passaggi chiave: 151 passaggi totali con 10 considerati azioni decisive pericolose.

Joel Chima Fujita: il faro del St. Pauli

Nel St. Pauli, Joel Chima Fujita spicca per la sua capacità di gestire il centrocampo con affidabilità. Ha già collezionato 1062 minuti di gioco in 12 presenze, con un impressionante conteggio di 564 passaggi effettuati, di cui 16 chiavi. Pur non avendo trovato ancora la via del gol, la sua valutazione media di 6.64 riflette il suo contributo costante, soprattutto difensivamente con 24 tackle e 17 intercetti.

Martijn Kaars: potenziale offensivo inespresso

Per il St. Pauli, Martijn Kaars cerca ancora la sua prima rete in questa stagione.

Ha disputato 452 minuti in 10 presenze, ma non è ancora riuscito a concretizzare le 5 occasioni da tiro. Tuttavia, le sue statistiche di dribbling mostrano un buon tasso di successo, avendo completato tutti i suoi 3 dribbling tentati. Se riuscirà ad integrarsi meglio nel gioco dei compagni, potrebbe essere una minaccia aggiuntiva a cui il Colonia dovrà fare attenzione.