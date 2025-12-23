Nelle ultime settimane il mercato ha acceso i riflettori su un asse sempre caldo, quello tra Juventus e Inter. Al centro delle indiscrezioni c’è il nome di Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro che da tempo viene accostato ai bianconeri e che rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito a Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, alla ricerca di un centrocampista dinamico e inseribile nei suoi meccanismi di gioco.

Inter, si alla cessione di Frattesi alla Juventus ma solo per una contropartita tecnica: piace Cambiaso

Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, l’Inter non avrebbe chiuso a priori a una possibile cessione del giocatore, ma solo a condizioni ben precise.

La richiesta della dirigenza nerazzurra sarebbe stata infatti quella di inserire nell’operazione una contropartita tecnica di peso: Khephren Thuram. Una proposta che, però, non avrebbe trovato il consenso della Juventus, poco incline a sacrificare un centrocampista considerato centrale nel progetto tecnico impostato da Spalletti.

Da qui il possibile cambio di rotta della società lombarda. Le indiscrezioni delle ultime ore parlano infatti di un nuovo obiettivo individuato ancora una volta in casa bianconera: Andrea Cambiaso. Il fluidificante destro piacerebbe, e non poco, alla Pinetina, dove verrebbe considerato il profilo ideale per sostituire Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, resterà ai box per diverse settimane dopo l’operazione alla caviglia sinistra, costringendo l’Inter a valutare soluzioni alternative sulla corsia destra.

Juve, anche Cambiaso difficilmente si potrà muovere

Anche in questo caso, però, la Juventus avrebbe palesato più di una perplessità. È vero che Cambiaso ha già rischiato la scorsa estate di lasciare la Continassa, con il Manchester City che ci aveva pensato seriamente, e che per buona parte della stagione non è stato tra i più brillanti dell’intera rosa. Allo stesso tempo, va sottolineato come il club bianconero stia seriamente valutando la cessione di Joao Mario nel mercato di gennaio, terzino destro ritenuto poco funzionale al progetto tecnico.

Pensare, dunque, che la Juventus possa privarsi contemporaneamente di tutti e due i terzini a propria disposizione appare altamente improbabile. Inoltre, proprio sotto la guida di Spalletti, Cambiaso ha mostrato segnali di crescita evidenti, ritrovando fiducia e continuità.

La prestazione offerta sabato sera contro la Roma ne è stata l’esempio più lampante, rafforzando la convinzione del club piemontese di puntare ancora su di lui.

Il mercato resta aperto a ogni scenario, ma una certezza emerge con chiarezza: sull’asse Torino-Milano la tensione è destinata a salire, e ogni mossa potrebbe avere un peso decisivo sugli equilibri della seconda parte di stagione.