La Juventus continua a guardare con attenzione al profilo di Davide Frattesi in vista del mercato di gennaio. Un interesse che non è mai realmente tramontato e che, nelle ultime settimane, avrebbe trovato nuove conferme negli ambienti bianconeri. Quella che fino a poco tempo fa sembrava un’operazione ai limiti dell’utopia, soprattutto per la difficoltà di immaginare l’Inter disposta a rinforzare una diretta concorrente, potrebbe rivelarsi quanto meno possibile, ma solo a determinate condizioni dettate dai nerazzurri.

Frattesi resterebbe l'obiettivo numero per il centrocampo ma l'Inter non sarebbe intenzionata a fare sconti

Secondo quanto filtra, infatti, il club nerazzurro non avrebbe posto un veto assoluto alla cessione dell’ex centrocampista di Roma e Sassuolo. La disponibilità a trattare esisterebbe, ma a condizioni molto chiare e non negoziabili: nessuno sconto sulla valutazione del cartellino e l’inserimento di una contropartita tecnica ritenuta di primo livello.

Sul primo punto, la posizione dell’Inter sarebbe ferma. Frattesi viene valutato 35 milioni di euro, cifra considerata congrua dalla dirigenza nerazzurra indipendentemente dalle poche presenze collezionate finora e dalla limitata considerazione tecnica che l’allenatore Cristian Chivu sembrerebbe riservargli.

Una valutazione che non tiene conto solo del rendimento attuale, ma anche del potenziale e del profilo del centrocampista, ritenuto ancora un asset importante.

Inter, la contropartita tecnica per lasciare andare Frattesi è di quelle top: Khephren Thuram

Ancora più delicata, però, appare la questione legata al giocatore da inserire nell’operazione. L’Inter, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe individuato in Khephren Thuram la contropartita ideale. Una richiesta che complica sensibilmente i piani della Juventus: appare infatti difficile immaginare che Luciano Spalletti possa avallare la cessione di uno dei centrocampisti di maggior qualità e prospettiva dell’intera rosa per arrivare a Frattesi.

È proprio questo incastro a rendere l’operazione complessa nel breve periodo. Per questo motivo, l’ipotesi Frattesi potrebbe diventare più concreta in vista del prossimo mercato estivo, quando la Juventus potrà contare su una liquidità superiore rispetto a quella disponibile a gennaio e avrà maggiori margini di manovra per soddisfare le richieste economiche dell’Inter senza sacrificare pedine chiave della rosa.

Per ora, il nome di Davide Frattesi resta cerchiato in rosso sui taccuini della dirigenza bianconera: un obiettivo difficile, forse scomodo, ma non più del tutto irraggiungibile.