All’ombra del pittoresco Craven Cottage, il Fulham si prepara ad accogliere il Manchester City il prossimo 2 dicembre, per la quattordicesima giornata di Premier League. L’entusiasmo dei tifosi londinesi sarà palpabile, mentre i Citizens, capitanati dall'implacabile Erling Haaland, cercheranno di seminare il panico nella difesa dei padroni di casa. L’incontro, che avrà inizio alle 20:30, vede il City lanciato in campionato con ambizioni consolidate e desideroso di mantenere la scia positiva.

England Flag
Premier League
Giornata 14
02/12/2025 20:30
Bournemouth
VS
Everton
02/12/2025 20:30
Fulham
VS
Manchester City
02/12/2025 21:15
Newcastle
VS
Tottenham
03/12/2025 20:30
Wolves
VS
Nottingham Forest
03/12/2025 20:30
Arsenal
VS
Brentford
03/12/2025 20:30
Burnley
VS
Crystal Palace
03/12/2025 20:30
Brighton
VS
Aston Villa
03/12/2025 21:15
Liverpool
VS
Sunderland
03/12/2025 21:15
Leeds
VS
Chelsea
04/12/2025 21:00
Manchester United
VS
West Ham

Quote di Fulham-Manchester City: i Citizens nettamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi nel puntare sul Manchester City come favorito.

William Hill propone la vittoria del City a 1.67, mentre Bet365 offre una quota leggermente più alta a 1.73. Le speranze di un exploit casalingo del Fulham sono valutate a 4.75 da William Hill e a 4.33 da Bet365, mentre il pareggio è quotato rispettivamente a 3.90 e 4.10.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
13
9
3
1
25 / 7
18
30
D
W
D
W
W
2
Manchester City
13
8
1
4
27 / 12
15
25
W
L
W
W
L
3
Chelsea
13
7
3
3
24 / 12
12
24
D
W
W
W
L
4
Aston Villa
13
7
3
3
16 / 11
5
24
W
W
W
L
W
5
Brighton
13
6
4
3
21 / 16
5
22
W
W
D
W
L
6
Sunderland
13
6
4
3
17 / 13
4
22
W
L
D
D
W
7
Manchester United
13
6
3
4
21 / 20
1
21
W
L
D
D
W
8
Liverpool
13
7
0
6
20 / 20
0
21
W
L
L
W
L
9
Crystal Palace
13
5
5
3
17 / 11
6
20
L
W
D
W
L
10
Brentford
13
6
1
6
21 / 20
1
19
W
L
W
L
W
11
Bournemouth
13
5
4
4
21 / 23
-2
19
L
D
L
L
W
12
Tottenham
13
5
3
5
21 / 16
5
18
L
L
D
L
W
13
Newcastle
13
5
3
5
17 / 16
1
18
W
W
L
L
W
14
Everton
13
5
3
5
14 / 17
-3
18
L
W
W
D
L
15
Fulham
13
5
2
6
15 / 17
-2
17
W
W
L
W
L
16
Nottingham Forest
13
3
3
7
13 / 22
-9
12
L
W
W
D
L
17
West Ham
13
3
2
8
15 / 27
-12
11
L
D
W
W
L
18
Leeds
13
3
2
8
13 / 25
-12
11
L
L
L
L
W
19
Burnley
13
3
1
9
15 / 27
-12
10
L
L
L
L
W
20
Wolves
13
0
2
11
7 / 28
-21
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti: Haaland faro degli ospiti, Iwobi leader del Fulham

Il fuoriclasse del Manchester City, Erling Haaland, è senza dubbio il protagonista più atteso del match: le sue statistiche in stagione parlano chiaro con 14 gol realizzati in 13 partite, dimostrando una media realizzativa da capogiro con un rating di 7.72.

Ha centrato lo specchio della porta ben 30 volte su 48 tentativi, a testimonianza della sua incredibile efficienza sotto porta.

Tra le fila del Fulham, emerge la figura di Alexander Iwobi, che ha partecipato a 13 incontri totalizzando 532 passaggi e garantendo una presenza continua a centrocampo, con 2 assist all'attivo. Nonostante il Fulham non goda dei favori del pronostico, Iwobi rimane un elemento fondamentale per tentare di infrangere la difesa avversaria.

Jérémy Doku, con la sua esplosività, ha già contribuito con 3 assist e ha vinto 74 duelli su 149, dimostrando quanto sia difficile da fermare.

Infine, da non sottovalutare anche il veterano del Fulham, Raúl Jiménez, che vanta 2 reti e un'assist nella sua stagione. Nonostante una partenza altalenante, Jiménez potrebbe essere una carta importante da giocare a sorpresa contro la difesa del City.
© RIPRODUZIONE VIETATA