All’ombra del pittoresco Craven Cottage, il Fulham si prepara ad accogliere il Manchester City il prossimo 2 dicembre, per la quattordicesima giornata di Premier League. L’entusiasmo dei tifosi londinesi sarà palpabile, mentre i Citizens, capitanati dall'implacabile Erling Haaland, cercheranno di seminare il panico nella difesa dei padroni di casa. L’incontro, che avrà inizio alle 20:30, vede il City lanciato in campionato con ambizioni consolidate e desideroso di mantenere la scia positiva.

Quote di Fulham-Manchester City: i Citizens nettamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi nel puntare sul Manchester City come favorito.

William Hill propone la vittoria del City a 1.67, mentre Bet365 offre una quota leggermente più alta a 1.73. Le speranze di un exploit casalingo del Fulham sono valutate a 4.75 da William Hill e a 4.33 da Bet365, mentre il pareggio è quotato rispettivamente a 3.90 e 4.10.

Le statistiche dei protagonisti: Haaland faro degli ospiti, Iwobi leader del Fulham

Il fuoriclasse del Manchester City, Erling Haaland, è senza dubbio il protagonista più atteso del match: le sue statistiche in stagione parlano chiaro con 14 gol realizzati in 13 partite, dimostrando una media realizzativa da capogiro con un rating di 7.72.

Ha centrato lo specchio della porta ben 30 volte su 48 tentativi, a testimonianza della sua incredibile efficienza sotto porta.

Tra le fila del Fulham, emerge la figura di Alexander Iwobi, che ha partecipato a 13 incontri totalizzando 532 passaggi e garantendo una presenza continua a centrocampo, con 2 assist all'attivo. Nonostante il Fulham non goda dei favori del pronostico, Iwobi rimane un elemento fondamentale per tentare di infrangere la difesa avversaria.

Jérémy Doku, con la sua esplosività, ha già contribuito con 3 assist e ha vinto 74 duelli su 149, dimostrando quanto sia difficile da fermare.

Infine, da non sottovalutare anche il veterano del Fulham, Raúl Jiménez, che vanta 2 reti e un'assist nella sua stagione. Nonostante una partenza altalenante, Jiménez potrebbe essere una carta importante da giocare a sorpresa contro la difesa del City.