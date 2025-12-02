La copertina dei posticipi di Serie C va al Benevento, che sorprende tutti travolgendo la Salernitana 5-1, salendo al secondo posto a due lunghezze dal Catania. La scelta di Floro Flores di tornare alla difesa a quattro si rivela azzeccata, anche se nei primi 15 minuti i giallorossi rischiano grosso e i granata colpiscono due volte il legno.

Dopo il gol iniziale di Pierozzi arriva il pareggio di Capomaggio, convalidato solo dopo una lunga revisione al VAR. Da lì in poi il Benevento prende il controllo della partita: Tumminello firma il 2-1, poi un’autorete di Capomaggio porta il risultato sul 3-1 prima della pausa.

Nella ripresa Tumminello, schierato al posto di Salvemini, completa la doppietta e Lamesta chiude il match con il gol del definitivo 5-1.

Fischi per la Salernitana al termine dell'incontro contro il Benevento

La squadra di Giuseppe Raffaele chiude la partita frastornata e tra i fischi dei 1400 tifosi arrivati in trasferta, mentre al Vigorito si conferma la regola: il Benevento in casa è quasi imbattibile, con sei vittorie e un pareggio, a fronte delle quattro sconfitte subite lontano dal proprio stadio.

Negli altri gironi non sono mancati i colpi di scena. Nel girone A, Cittadella e Brescia si giocano tutto negli ultimi quindici minuti: il pareggio favorisce soprattutto il Vicenza, che ora vola a +12 sulle seconde, proprio Brescia e Lecco.

A sbloccare e rimettere in equilibrio il match sono due giocatori entrati dalla panchina: Rabbi trova il vantaggio, ma in pieno recupero l’ex di turno Luca Vido firma l’1-1. Il Cittadella così manca l’ottavo successo consecutivo, mentre la squadra di Aimo Diana prolunga la sua striscia senza vittorie, ferma a quattro gare.

Termina in parità anche Vis Pesaro–Ascoli: la Vis dell’ex Stellone passa con un diagonale di Vezzoni, poi Ndoj pareggia sugli sviluppi di un corner. Con questo risultato, però, l’Ascoli vede allontanarsi il duo di testa, Arezzo e Ravenna, ora a nove punti di distanza.

Floro Flores: 'Un derby così non l’avrei immaginato nemmeno nei miei sogni'

Floro Flores al termine del match ha affermato: "I ragazzi volevano dare una risposta e ci sono riusciti alla grande, per di più contro un avversario di valore.

Sapevamo come metterli in difficoltà e dopo l’1-1 siamo stati bravi a reagire subito. È vero, la Salernitana ha colpito due pali che avrebbero potuto cambiare tutto, ma il calcio è anche questo. La squadra ha dato una risposta completa: tecnica, carattere e mentalità".

Il tecnico sottolinea che il Benevento ha ritrovato la scintilla che cercava dopo lo stop di Cosenza: "La reazione dopo il gol subito era proprio quello che aspettavo. Ho visto una squadra intensa, concentrata, sempre dentro la partita".

C’è spazio anche per un pensiero alla società: "Voglio dedicare questa vittoria a chi mi è stato vicino per tutta la settimana. Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire al centro del progetto, e questa fiducia voglio meritarla".

Non manca un richiamo agli aspetti su cui lavorare: "Dobbiamo migliorare il rendimento fuori casa se vogliamo restare nelle prime posizioni". Allo stesso tempo ribadisce la prova di maturità contro una squadra fisica come la Salernitana: "Conoscevamo la loro pericolosità sulle palle inattive, ma i ragazzi hanno avuto una marcia in più e hanno disputato una partita di altissimo livello, ognuno ha dato un contributo decisivo".

Il suo commento finale riassume tutto: "Un derby così non l’avrei immaginato nemmeno nei miei sogni".