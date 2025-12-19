Si gioca a Londra, allo storico Craven Cottage, il 22 dicembre alle 21:00, la sfida tra Fulham e Nottingham Forest, valida per la diciassettesima giornata di Premier League. Due squadre alla ricerca di punti preziosi: il Fulham vuole consolidare la sua posizione a metà classifica, mentre il Nottingham Forest cerca di risalire la china per sfuggire alla zona calda. Entrambe le formazioni sono pronte a dare battaglia su un terreno che promette scintille, in una competizione che non ammette passi falsi.

Le probabili formazioni di Fulham-Nottingham Forest

Marco Silva schiererà il Fulham con un 4-2-3-1 che vedrà in campo titolari come Bernd Leno tra i pali, Kenny Tete, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Antonee Robinson in difesa. In mediana Sander Berge e Sasa Lukic. A supporto dell'unica punta Raul Jimenez ci saranno Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Kevin Macedo.

Anche il Nottingham Forest si schiera con un modulo speculare di 4-2-3-1. A difendere i pali, John Victor, con una linea difensiva composta da Nicolò Savona, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams. Centrocampo presidiato da Elliot Anderson e Douglas Luiz, mentre il terzetto offensivo formato da Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi agirà alle spalle della punta Igor Jesus.

Quote di Fulham-Nottingham Forest: il pronostico dei bookmaker

I bookmaker vedono un leggero vantaggio per il Fulham, nonostante la classifica sia ancora incerta. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.40, il pareggio a 3.20 e il colpo esterno del Nottingham Forest a 2.90. Simili le quotazioni di Bet365, che offre la vittoria del Fulham a 2.40, il pareggio a 3.25 e la vittoria del Nottingham Forest a 3.00.

Si prospetta una sfida equilibrata, in cui il fattore campo potrebbe fare la differenza.

Le statistiche dei giocatori chiave: l'esperienza contro il talento

Emile Smith Rowe è un giocatore chiave per il Fulham, che in questa stagione ha accumulato 511 minuti in campo, sebbene partendo spesso dalla panchina.

Con un totale di 3 gol segnati finora, è in grado di rompere gli equilibri grazie alla sua capacità di inserimento.

Harry Wilson sta vivendo una stagione importante, rapido nelle giocate, ha impressionato con 5 gol e 3 assist in 1076 minuti totali. La sua valutazione media di 7.17 ne sottolinea la costanza di rendimento.

Raul Jimenez è incaricato di finalizzare il lavoro della squadra. Nonostante un inizio di stagione sotto tono, il suo contributo in attacco, con 2 gol e altrettanti assist, resta cruciale per il Fulham.

Dal lato del Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi promette scintille. Con 780 minuti giocati, ha collezionato 3 gol e un assist, abbinati a un'abilità nel dribbling che lo rende una minaccia costante.

Tra i giocatori in crescita, Omari Hutchinson ha fornito 2 assist in 483 minuti, mostrando efficacia e spirito di adattamento, mentre Igor Jesus completa il reparto offensivo, con la sua presenza fisica è atteso a una prestazione più incisiva, viste le sue statistiche attuali che contano un solo gol in campionato.