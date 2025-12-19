Si gioca a Londra, allo storico Craven Cottage, il 22 dicembre alle 21:00, la sfida tra Fulham e Nottingham Forest, valida per la diciassettesima giornata di Premier League. Due squadre alla ricerca di punti preziosi: il Fulham vuole consolidare la sua posizione a metà classifica, mentre il Nottingham Forest cerca di risalire la china per sfuggire alla zona calda. Entrambe le formazioni sono pronte a dare battaglia su un terreno che promette scintille, in una competizione che non ammette passi falsi.

Le probabili formazioni di Fulham-Nottingham Forest

Marco Silva schiererà il Fulham con un 4-2-3-1 che vedrà in campo titolari come Bernd Leno tra i pali, Kenny Tete, Joachim Andersen, Jorge Cuenca, Antonee Robinson in difesa. In mediana Sander Berge e Sasa Lukic. A supporto dell'unica punta Raul Jimenez ci saranno Harry Wilson, Emile Smith Rowe e Kevin Macedo.

Anche il Nottingham Forest si schiera con un modulo speculare di 4-2-3-1. A difendere i pali, John Victor, con una linea difensiva composta da Nicolò Savona, Nikola Milenkovic, Murillo e Neco Williams. Centrocampo presidiato da Elliot Anderson e Douglas Luiz, mentre il terzetto offensivo formato da Omari Hutchinson, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi agirà alle spalle della punta Igor Jesus.

Quote di Fulham-Nottingham Forest: il pronostico dei bookmaker

I bookmaker vedono un leggero vantaggio per il Fulham, nonostante la classifica sia ancora incerta. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.40, il pareggio a 3.20 e il colpo esterno del Nottingham Forest a 2.90. Simili le quotazioni di Bet365, che offre la vittoria del Fulham a 2.40, il pareggio a 3.25 e la vittoria del Nottingham Forest a 3.00.

Si prospetta una sfida equilibrata, in cui il fattore campo potrebbe fare la differenza.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
16
11
3
2
30 / 10
20
36
W
L
W
D
W
2
Manchester City
16
11
1
4
38 / 16
22
34
W
W
W
W
L
3
Aston Villa
16
10
3
3
25 / 17
8
33
W
W
W
W
W
4
Chelsea
16
8
4
4
27 / 15
12
28
W
D
L
D
W
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20 / 15
5
26
L
W
W
L
W
6
Manchester United
16
7
5
4
30 / 26
4
26
D
W
D
W
L
7
Liverpool
16
8
2
6
26 / 24
2
26
W
D
D
W
L
8
Sunderland
16
7
5
4
19 / 17
2
26
W
L
D
W
L
9
Everton
16
7
3
6
18 / 19
-1
24
L
W
W
L
W
10
Brighton
16
6
5
5
25 / 23
2
23
L
D
L
W
W
11
Tottenham
16
6
4
6
25 / 21
4
22
L
W
D
L
L
12
Newcastle
16
6
4
6
21 / 20
1
22
L
W
D
W
W
13
Bournemouth
16
5
6
5
25 / 28
-3
21
D
D
L
L
D
14
Fulham
16
6
2
8
23 / 26
-3
20
W
L
L
W
W
15
Brentford
16
6
2
8
22 / 25
-3
20
D
L
L
W
L
16
Nottingham Forest
16
5
3
8
17 / 25
-8
18
W
L
W
L
W
17
Leeds
16
4
4
8
20 / 30
-10
16
D
D
W
L
L
18
West Ham
16
3
4
9
19 / 32
-13
13
L
D
D
L
D
19
Burnley
16
3
1
12
18 / 33
-15
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
16
0
2
14
9 / 35
-26
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: l'esperienza contro il talento

Emile Smith Rowe è un giocatore chiave per il Fulham, che in questa stagione ha accumulato 511 minuti in campo, sebbene partendo spesso dalla panchina.

Con un totale di 3 gol segnati finora, è in grado di rompere gli equilibri grazie alla sua capacità di inserimento.

Harry Wilson sta vivendo una stagione importante, rapido nelle giocate, ha impressionato con 5 gol e 3 assist in 1076 minuti totali. La sua valutazione media di 7.17 ne sottolinea la costanza di rendimento.

Raul Jimenez è incaricato di finalizzare il lavoro della squadra. Nonostante un inizio di stagione sotto tono, il suo contributo in attacco, con 2 gol e altrettanti assist, resta cruciale per il Fulham.

Dal lato del Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi promette scintille. Con 780 minuti giocati, ha collezionato 3 gol e un assist, abbinati a un'abilità nel dribbling che lo rende una minaccia costante.

Tra i giocatori in crescita, Omari Hutchinson ha fornito 2 assist in 483 minuti, mostrando efficacia e spirito di adattamento, mentre Igor Jesus completa il reparto offensivo, con la sua presenza fisica è atteso a una prestazione più incisiva, viste le sue statistiche attuali che contano un solo gol in campionato.
