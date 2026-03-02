Il turno infrasettimanale propone un programma ricco di sfide attesissime, con incroci pesanti sia in chiave promozione sia in zona salvezza. Tantissimi tifosi pronti a spostarsi in trasferta (la classifica nazionale) anche nell'infrasettimanale. Tra tutte spicca il derby Sambenedettese–Ascoli, una gara che va oltre la classifica e accende rivalità storiche, pronta a catalizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.
Dopo un weekend ricco di tifosi allo stadio, ecco di seguito i dati dei biglietti venduti finora.
Spettatori Serie B
- Padova – Spezia (54)
- Cesena – Monza (110)
- Reggiana – Südtirol (21)
- Venezia – Avellino (636)
- Entella – Modena (260)
- Carrarese – Catanzaro (170)
- Bari – Empoli (22)
- Frosinone – Pescara (610)
- Juve Stabia – Sampdoria (52, fid., no gr.org.)
- Palermo – Mantova
Ser. C- gir. A
- A. Milano – Giana Erminio
- Lumezzane – Arzignano (0)
- Ospitaletto – Pro Patria (16)
- Pergolettese – Pro Vercelli (19)
- AlbinoLeffe – Brescia (vietata)
- Cittadella – Inter U23 (0)
- Vicenza – Trento
- Lecco – Renate (0)
- Triestina – Dol. Bellunesi (50)
- Virtus Verona – Novara (vietata)
C- gir. B
- Gubbio – Carpi
- Pontedera – Juventus U23
- Vis Pesaro – Bra
- Arezzo – Ternana (vietata)
- Livorno – Perugia
- Pineto – Forlì
- Ravenna – Pianese
- Torres – Guidonia
- Sambenedettese – Ascoli
Ser. C – girone C
- Casarano – Siracusa
- Giugliano – Monopoli
- Latina – Sorrento
- Picerno – Atalanta U23
- Altamura – Foggia
- Audace Cerignola – Trapani
- Benevento – Catania (1.400, s.o.)
- Casertana – Salernitana (vietata)
- Crotone – Cavese
- Potenza – Cosenza
