Il turno infrasettimanale propone un programma ricco di sfide attesissime, con incroci pesanti sia in chiave promozione sia in zona salvezza. Tantissimi tifosi pronti a spostarsi in trasferta (la classifica nazionale) anche nell'infrasettimanale. Tra tutte spicca il derby Sambenedettese–Ascoli, una gara che va oltre la classifica e accende rivalità storiche, pronta a catalizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Dopo un weekend ricco di tifosi allo stadio, ecco di seguito i dati dei biglietti venduti finora.

Spettatori Serie B

  • Padova – Spezia (54)
  • Cesena – Monza (110)
  • Reggiana – Südtirol (21)
  • Venezia – Avellino (636)
  • Entella – Modena (260)
  • Carrarese – Catanzaro (170)
  • Bari – Empoli (22)
  • Frosinone – Pescara (610)
  • Juve Stabia – Sampdoria (52, fid., no gr.org.)
  • Palermo – Mantova

Ser. C- gir. A

  • A. Milano – Giana Erminio
  • Lumezzane – Arzignano (0)
  • Ospitaletto – Pro Patria (16)
  • Pergolettese – Pro Vercelli (19)
  • AlbinoLeffe – Brescia (vietata)
  • Cittadella – Inter U23 (0)
  • Vicenza – Trento
  • Lecco – Renate (0)
  • Triestina – Dol. Bellunesi (50)
  • Virtus Verona – Novara (vietata)

C- gir. B

  • Gubbio – Carpi
  • Pontedera – Juventus U23
  • Vis Pesaro – Bra
  • Arezzo – Ternana (vietata)
  • Livorno – Perugia
  • Pineto – Forlì
  • Ravenna – Pianese
  • Torres – Guidonia
  • Sambenedettese – Ascoli

Ser. C – girone C

  • Casarano – Siracusa
  • Giugliano – Monopoli
  • Latina – Sorrento
  • Picerno – Atalanta U23
  • Altamura – Foggia
  • Audace Cerignola – Trapani
  • Benevento – Catania (1.400, s.o.)
  • Casertana – Salernitana (vietata)
  • Crotone – Cavese
  • Potenza – Cosenza
