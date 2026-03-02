Il turno infrasettimanale propone un programma ricco di sfide attesissime, con incroci pesanti sia in chiave promozione sia in zona salvezza. Tantissimi tifosi pronti a spostarsi in trasferta (la classifica nazionale) anche nell'infrasettimanale. Tra tutte spicca il derby Sambenedettese–Ascoli, una gara che va oltre la classifica e accende rivalità storiche, pronta a catalizzare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Dopo un weekend ricco di tifosi allo stadio, ecco di seguito i dati dei biglietti venduti finora.

Spettatori Serie B

Padova – Spezia (54)

Cesena – Monza (110)

Reggiana – Südtirol (21)

Venezia – Avellino (636)

Entella – Modena (260)

Carrarese – Catanzaro (170)

Bari – Empoli (22)

Frosinone – Pescara (610)

Juve Stabia – Sampdoria (52, fid., no gr.org.)

Palermo – Mantova

Ser. C- gir. A

A. Milano – Giana Erminio

Lumezzane – Arzignano (0)

Ospitaletto – Pro Patria (16)

Pergolettese – Pro Vercelli (19)

AlbinoLeffe – Brescia (vietata)

Cittadella – Inter U23 (0)

Vicenza – Trento

Lecco – Renate (0)

Triestina – Dol. Bellunesi (50)

Virtus Verona – Novara (vietata)

C- gir. B

Gubbio – Carpi

Pontedera – Juventus U23

Vis Pesaro – Bra

Arezzo – Ternana (vietata)

Livorno – Perugia

Pineto – Forlì

Ravenna – Pianese

Torres – Guidonia

Sambenedettese – Ascoli

Ser. C – girone C