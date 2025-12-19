Leeds e Crystal Palace si preparano a sfidarsi nel gelido sabato sera del 20 dicembre, alle 21:00, nello storico stadio di Elland Road per la diciassettesima giornata della Premier League 2025/26. Le due squadre entrano in campo con l'intenzione di consolidare la loro posizione a metà classifica e iniziare la volata verso la pausa natalizia nel migliore dei modi.

Le probabili formazioni di Leeds-Crystal Palace

Entrambe le formazioni mostrano schieramenti tattici interessanti: il Leeds di Daniel Farke, operando con un 5-3-2, punta tutto su solidità e contropiede.

In porta ci sarà Lucas Perri, con una linea difensiva a cinque composta da Joe Rodon, Jaka Bijol, Pascal Struijk, Jayden Bogle e Gabriel Gudmundsson. A centrocampo, il trio Ao Tanaka, Ethan Ampadu e Anton Stach avrà il compito di bilanciare difesa e attacco, supportando le punte Dominic Calvert-Lewin e Noah Okafor.

Sul fronte avversario, il Crystal Palace guidato da Patrick Vieira riparte con un 3-4-2-1. Dean Henderson difende i pali, mentre la difesa è affidata a Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guehi. Nathaniel Clyne e Tyrick Mitchell presidiano le fasce, con Adam Wharton e Christantus Uche a centrocampo. In avanti, Edward Nketiah e Yeremy Pino saranno i creatori di gioco dietro l'unica punta Jean-Philippe Mateta.

Quote di Leeds-Crystal Palace: equilibrio massimo

I bookmaker prevedono una sfida equilibrata. William Hill quota la vittoria del Leeds a 2.60, il pareggio a 3.10, e la vittoria del Crystal Palace anch’essa a 2.70. Simili le valutazioni di Bet365, che offre la vittoria casalinga di Leeds a 2.60, il pari a 3.30, e i tre punti per gli ospiti a 2.75.

Un segnale evidente dell'atmosfera incerta che avvolge questo duello.

Le statistiche dei protagonisti: Calvert-Lewin e Mateta in primo piano

Per il Leeds, Dominic Calvert-Lewin è il vero riferimento d'attacco.

Nella stagione in corso, il 28enne nativo di Sheffield ha messo a segno 5 gol in 14 presenze, totalizzando 945 minuti in campo. È un attaccante che punta su potenza fisica e gioco aereo, confermato dai numerosi duelli aerei affrontati (185 totali) di cui ne ha vinti 72.

Al suo fianco, Noah Okafor, con 2 gol in 13 apparizioni e una media di gioco di 6.82, ha dimostrato di essere un valido secondo attaccante, soprattutto grazie ai suoi 22 dribbling riusciti su 49 tentativi.

Tra le fila del Crystal Palace, il centro dell'attenzione è senza dubbio Jean-Philippe Mateta. Il francese ha partecipato interamente a tutte le partite giocate dal Palace finora, segnando 7 reti. Mateta combina fisicità e fiuto del gol, essendo abile nel gioco aereo (23 tiri in porta su 39 tentativi totali) e svelto di gambe grazie ai suoi 9 dribbling riusciti.

Accanto a Mateta, il giovane Yeremy Pino sta emergendo come un punto fermo nel reparto offensivo, con 1 gol e un assist in 14 partite giocate. La sua capacità di inserirsi e il pressing senza palla lo rendono un pericolo costante per le retroguardie avversarie.

Infine, Edward Nketiah aspetta di far salire il suo numero di minuti in campo e di cogliere al volo le occasioni che il mister gli concederà. Con 2 gol segnati entrando prevalentemente dalla panchina, è l'uomo pronto a sorprendere le difese stanche negli ultimi minuti.