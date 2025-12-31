Un incidente stradale ha avuto luogo nella tarda mattinata di oggi, 31 dicembre, sulla strada comunale Panetti–Mercuri–Rito, nel comune di Platania (CZ). Un'auto, una Fiat Tipo, è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, andando a schiantarsi contro degli alberi. Il conducente, estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, mentre il giovane passeggero ha perso la vita sul colpo. Un altro incidente è stato registrato nella stessa giornata a Cosenza con un camion che, perso il controllo, ha travolto due veicoli.

La dinamica dell'incidente a Platania

Secondo le prime informazioni, la Fiat Tipo ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada e impattando violentemente contro alcuni alberi. A bordo del veicolo si trovavano due giovani, il conducente e un passeggero. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro. Dopo un'accurata operazione di estrazione, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Il giovane passeggero, gravemente ferito, non è sopravvissuto all'incidente, nonostante i tentativi di soccorso immediato.

Messa in sicurezza della strada

Oltre a soccorrere le persone coinvolte, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del sito dell'incidente, che ha visto il veicolo coinvolto finire in una zona particolarmente insidiosa per la viabilità. L'incidente ha richiesto anche l’intervento delle forze dell'ordine, che si stanno occupando di stabilire la dinamica esatta del sinistro. Al momento, sono in corso le indagini per comprendere le cause dell’incidente e se vi siano fattori esterni che abbiano contribuito alla perdita di controllo dell'auto.

Incidente a Cosenza lungo viale Trieste

In un altro incidente verificatosi in mattinata, questa volta a Cosenza, un camion dotato di gru ha urtato i cartelloni lungo viale Trieste, provocando il crollo di un palo della pubblica illuminazione.

Sebbene non vi siano stati feriti, l’incidente ha causato danni notevoli a due autovetture parcheggiate lungo la strada. Il bilancio non è stato grave, ma la zona, già trafficata per i preparativi di Capodanno, ha richiesto l'intervento della Polizia Municipale per regolamentare il traffico e mettere in sicurezza l'area. Gli agenti sono arrivati sul posto con ritardo, ma hanno tempestivamente provveduto a eseguire i rilievi e a gestire la viabilità.