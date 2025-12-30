Un incidente stradale si è verificato sulla SS 106 nel comune di Belcastro, lungo uno dei tratti più trafficati della Calabria. Nella serata del 29 dicembre, tre veicoli – un autofurgone, una Jeep Compass e una Toyota Yaris – sono stati coinvolti in un sinistro che ha provocato la morte del conducente della Toyota Yaris e il ferimento di altre tre persone. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. La Statale 106 è stata chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso, mentre sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale medico del SUEM 118.

Questo incidente segue un altro grave scontro verificatosi nella serata del 28 dicembre a Cosenza con un veicolo che si è capovolto sulla strada.

Operazioni di soccorso sulla Statale 106

L’incidente stradale è avvenuto nelle ultime ore e ha coinvolto, oltre alla Toyota Yaris, un autofurgone e una Jeep Compass che transitavano in quel punto. I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, sono intervenuti a seguito dello scontro per mettere in sicurezza l'area. Operazione che si è presentata subito complessa a causa della presenza di veicoli danneggiati e la necessità di rimuovere la salma del conducente della Toyota Yaris, rimasta intrappolata tra le lamiere.

Le cause dell'incidente

Le cause esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma l’ipotesi che l’incidente sia stato causato da un’improvvisa manovra di uno dei veicoli coinvolti non è esclusa. La Statale 106, tristemente nota per il numero di incidenti che si verificano lungo il suo percorso, continua a rappresentare una delle arterie più pericolose della regione.

Impatto rocambolesco a Cosenza

Già nella serata del 28 dicembre un altro incidente stradale si era verificato a Cosenza, questa volta in zona via Padre Giglio e piazza Zumbini. Qui, un’Audi ha impattato contro una Ford Puma, che a causa dell’urto si è ribaltata. Fortunatamente, i due conducenti coinvolti hanno riportato solo lievi ferite e sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118. Anche in questo caso, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e permettere il recupero dei veicoli incidentati.