La Juventus è alla ricerca di un terzino destro in vista delle prossime finestre di mercato e tra i nomi che stanno emergendo nelle ultime ore c’è quello di Joao Cancelo, profilo che conosce già molto bene l’ambiente bianconero. Il portoghese potrebbe rappresentare una vera e propria opportunità da poter cogliere, soprattutto se dovessero crearsi le giuste condizioni economiche e tecniche. A confermare l’interesse della Vecchia Signora è stato Fabrizio Romano che, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulla situazione legata all’ex terzino di Juventus e Inter.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato, infatti, la Juventus avrebbe già avuto dei contatti esplorativi con l’entourage del giocatore: “Potrebbe essere un ritorno anche quello alla Juventus perché Joao Cancelo ha vestito dopo quella dell’Inter anche la maglia della Juventus in passato. Juve che una chiamata con Mendes l’ha avuta, Anche la Juventus ha preso informazioni in maniera, da quanto mi risulta, stanotte meno approfondita rispetto all’Inter, anche con alcune perplessità che possono essere, per esempio, di carattere anche comportamentale”. Un passaggio che chiarisce come i bianconeri si stiano muovendo con grande cautela, senza però escludere a priori l’ipotesi di un ritorno di Cancelo a Torino.

Le parole di Romano

Romano ha poi aggiunto un ulteriore dettaglio, sottolineando l’approccio prudente della dirigenza juventina prima di affondare il colpo su qualsiasi obiettivo: “Insomma, la Juve in questo momento sappiamo essere un club che prima di andare ad affondare su un giocatore vuole fare tante verifiche economiche, tecniche, comportamentali e quindi la Juve ha avuto una chiamata informativa”.

Un modus operandi ormai consolidato, che rispecchia la volontà del club di evitare operazioni affrettate e valutare ogni aspetto, soprattutto dal punto di vista dei costi e dell’equilibrio dello spogliatoio. La Juventus, infatti, vuole evitare investimenti che possano pesare sul bilancio o creare squilibri interni, preferendo muoversi solo quando tutte le condizioni risultano favorevoli.

Anche per questo motivo ogni potenziale operazione viene analizzata in profondità, senza fretta. La chiamata per Cancelo va quindi letta come un primo sondaggio, utile a raccogliere informazioni e capire i margini di manovra. Solo successivamente, eventualmente, si potrà passare a una fase più concreta della trattativa.

Adesso non resta che attendere per capire come evolverà la situazione e se davvero la Juventus deciderà di tentare l’assalto a Cancelo, magari entrando più concretamente in trattativa nelle prossime settimane. Molto dipenderà anche dalle uscite, perché la rosa bianconera potrebbe subire dei cambiamenti proprio sulla corsia destra.

Joao Mario resta in uscita

Quello che appare ormai certo è la possibile cessione di Joao Mario, giocatore che sta trovando poco spazio e per il quale la società sta cercando una nuova sistemazione.

L’esterno portoghese era arrivato la scorsa estate nell’ambito di uno scambio con Alberto Costa, ma la sua esperienza a Torino non è mai realmente decollata. Joao Mario, infatti, non è riuscito ad imporsi né con Tudor né con Spalletti, faticando a trovare continuità e fiducia. La sua principale difficoltà è sempre stata legata alla fase difensiva, aspetto fondamentale per un terzino in una squadra come la Juventus.

In caso di partenza di Joao Mario, si aprirebbe inevitabilmente una falla in rosa che andrebbe colmata con un innesto di livello. Ecco perché il nome di Joao Cancelo resta sullo sfondo come possibile soluzione di esperienza e qualità, capace di dare subito un contributo importante sulla fascia destra bianconera.