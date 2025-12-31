La Juventus comincia a muoversi sotto traccia in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e lo fa guardando a nomi di primissimo piano per rifondare il proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus, il club bianconero starebbe infatti lavorando all’idea di mettere a segno un doppio colpo “da urlo”, capace di alzare sensibilmente il tasso tecnico e fisico della squadra.

Juventus, il primo obiettivo sarebbe Bernardo Silva a parametro 0

Il primo grande obiettivo porterebbe direttamente in Premier League e risponde al nome di Bernardo Silva.

La Juventus starebbe monitorando con estrema attenzione la situazione contrattuale del centrocampista portoghese, classe ’94, che dovrebbe andare in scadenza con il Manchester City nel prossimo luglio. Proprio questo dettaglio renderebbe l’operazione particolarmente appetibile per la dirigenza piemontese, intenzionata a cogliere un’occasione di mercato di altissimo livello.

Silva rappresenterebbe il profilo ideale per una mediana che, soprattutto nelle ultime stagioni, ha mostrato evidenti carenze in termini di estro, qualità e capacità di accendere la manovra offensiva. Il fantasista lusitano porterebbe classe, visione di gioco e imprevedibilità, caratteristiche che alla Juventus sono spesso mancate nei momenti decisivi.

Juventus, il sogno resta sempre lo stesso: Sandro Tonali dal Newcastle per rinforzare la mediana bianconera

Il secondo nome sul taccuino bianconero è però ancora più ambizioso e complesso: Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, oggi al Newcastle, è da anni sotto la lente di ingrandimento della Juventus, che ne apprezza leadership, dinamismo e completezza. Finora, tuttavia, ogni tentativo di avvicinamento si è scontrato con una valutazione altissima: circa 100 milioni di euro, cifra che ha sempre frenato qualsiasi trattativa.

La prossima estate potrebbe però cambiare lo scenario. Anche grazie a possibili cessioni eccellenti, la Juventus potrebbe decidere di tornare con forza sul nome di Tonali, individuato come il vero grande investimento per completare e rilanciare il centrocampo.

L’ex Milan garantirebbe gamba, forza fisica e quella capacità di ribaltare l’azione in pochi secondi che appartiene solo ai grandi interpreti del ruolo.

Bernardo Silva e Tonali: fantasia e sostanza, tecnica e muscoli. Per ora si tratta di indiscrezioni, ma l’idea di un doppio colpo di questo calibro accende l'entusiasmo e lascia intuire quali potrebbero essere le reali ambizioni della Juventus che verrà.