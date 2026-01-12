La stagione del Crotone prosegue in acqua turbolente sotto l'aspetto dei risultati sul campo. Una situazione che potrebbe fare proseguire lo sfoltimento della rosa in casa rossoblù. Il Crotone starebbe valutando la cessione del difensore Daniel Leo, anche grazie al recupero di Cristian Andreoni e all'impiego di Nicolò Cocetta. Al calciatore ex Juventus Ng si sarebbe interessato il Vicenza.

Crotone, Leo verso la cessione: c'è il Vicenza

Nel futuro del terzino destro Daniel Leo non dovrebbe esserci il Crotone. Al suo profilo si sarebbe interessato il Vicenza che avrebbe individuato in lui l'uomo giusto per rinforzare la difesa.

Entro la fine del calciomercato di gennaio, i biancorossi potrebbero affondare il colpo formulando l'offerta giusta per ottenere il sì del calciatore. In questa ottica il Crotone ha già dichiarato, attraverso le parole del tecnico Emilio Longo, che la società andrà ad operare l'acquisto di un terzino destro da qui a fine sessione.

Crotone, le altre possibili operazioni di gennaio

Tra le altre operazioni che il Crotone potrebbe effettuare a gennaio c'è la la possibile cessione del difensore centrale Riccardo Cargnelutti. Il calciatore, accostato nei giorni scorsi alla Salernitana, potrebbe proseguire la sua carriera tra le fila del Catania. Sempre in uscita, si potrebbe valutare negli ultimi giorni di calciomercato il ritorno al Benevento dell'attaccante Mario Perlingieri.

L'ex Primavera del Benevento, schierato nelle ultime due uscite di campionato, sarebbe diventato un obiettivo di gennaio di altre due formazioni del girone C di Lega Pro come Audace Cerignola è Cavese. Non dovrebbero partire invece l'attaccante Guido Gomez e il centrocampista Andrea Gallo. I due calciatori, a meno di offerte irrinunciabili, rimarranno in Calabria fino al termine del campionato.