Secondo quanto riferito ai microfoni de Il BiancoNero dall'ex calciatore Alessio Tacchinardi, la Juventus non sarebbe ancora uscita dal tunnel delle difficoltà che hanno segnato gli ultimi mesi della squadra bianconera.

Juventus, Tacchinardi: 'Faccio fatica a vedere la luce in fondo al tunnel'

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero e riferendosi al momento che sta vivendo la Juventus si è detto preoccupato: "Adesso è un periodo decisivo per questa squadra, perché le prossime tre partite di campionato e quella di Champions League contro il Pafos possono dare una prospettiva positiva o negativa.

Io onestamente la luce in fondo al tunnel faccio ancora fatica a vederla. Sicuramente la prossima settimana e dopo la partita con il Napoli saprò dire meglio se sto cominciando a notare qualcosa oppure no. Da cosa nasce questa sfiducia? Dal fatto che nelle ultime 3 gare vinte, la Juventus ha affrontato avversari leggeri, mentre ora troverai un impegno non tosto: tostissimo".

Ancora Tacchinardi: "Io non ho nulla contro Koopmeiners, ma vedendolo in campo, onestamente, credevo fosse un calciatore con altre caratteristiche. Uno come Miretti, che quando scarica la palla si butta nell’area di rigore e si fa trovare pronto per concludere l'azione. Quindi vederlo cucire il gioco, senza essere dinamico e senza avere uno spunto offensivo, mi fa strano.

Inoltre, vorrei fare presente una cosa poco sottolineata: la discesa del rendimento di Thuram. Non sta replicando le prestazioni della scorsa annata, soprattutto quando è chiamato a fare delle scelte negli ultimi 20 metri di campo. Parliamo di un ragazzo forte, umile, che mi piace tanto ma che ha subito un arresto nella sua crescita. Poi la squadra ha vinto, Yildiz si è preso la scena e certe cose finiscono nel dimenticatoio".

Infine, sul possibile schieramento a centrocampo che potrebbe attuare Spalletti in Napoli-Juventus, Tacchinardi ha detto: "Se devo guardare a chi sta meglio, penso che il primo a cui dare la maglia sarebbe Miretti. Non penso, però, che verrà schierato, ma credo che vedremo il solito duo formato da Locatelli e Thuram, il che è un problema perché nessuno dei due ha caratteristiche da incursore.

Onestamente mi aspettavo che Spalletti facesse dei cambi nelle ultime partite, eppure vediamo la squadra schierata sempre nella stessa maniera. Ok, ha poco tempo per lavorare perché le partite sono tutte vicine tra loro, ma mi sarei comunque aspettato di assistere a una squadra con caratteristiche diverse".

Juve, i tifosi rispondono a Tacchinardi: 'La luce in fondo al tunnel la vedrai quando Locatelli finirà in panca'

Le parole di Tacchinardi hanno acceso la discussione sul web: "La luce in fondo al tunnel si vedrà solo quando Spalletti metterà Locatelli in panchina o in tribuna", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Napoli senza mediana e Bologna in flessione, la stagione della Juve passa da questa settimana: tre vittorie e switch mentale. Se ciò non avviene sarà un'altra stagione mediocre".