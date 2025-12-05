Secondo quanto scritto sul social X dal giornalista Fabio Ravezzani, il Milan e la Juventus condividerebbero il premio per il peggior mercato effettuato nella scorsa estate. Nello specifico e per quanto riguarda i rossoneri, il ds Igli Tare avrebbe sbagliato le scelte degli attaccanti e degli esterni bassi, da sempre un punto debole del "Diavolo".

Fabio Ravezzani: 'Il premio del peggior mercato va ex aequo a Juventus e Milan'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale nomina i due club che avrebbero operato nel peggiore dei modi sul mercato nella scorsa estate: "Giunti a dicembre, possiamo dire con quasi certezza che il premio per il peggior mercato vada ex aequo a Juve e Milan.

Almeno per quanto riguarda i grandi club".

Ravezzani, in un secondo post ha poi corretto il tiro, almeno nei confronti dei rossoneri, scrivendo: "Effettivamente mi riferivo agli attaccanti del Milan. Va riconosciuto che Modric è stata una grande intuizione e che Ricci fa il suo. De Winter e soprattutto Estupinan malissimo. Curioso che il Milan sbagli sempre gli esterni bassi. E pure Rabiot grande colpo".

Il giornalista, sulla scia del discorso inerente i rossoneri, ha poi detto la sua sulla sconfitta incassata dagli uomini di Allegri in coppa Italia con la Lazio: "Il Milan gioca una buona partita, ma la Lazio vince con merito. Bene Ricci e Loftus. Leao non pervenuto. Estupinan non si muove mai in sincrono con la palla (bel problema).

Jashari discreto ma senza ritmo partita. Nkunku imbarazzante. De Winter pasticcia negli appoggi".

I tifosi rispondono a Ravezzani: 'Difesa penosa e squadra senza idee, avremmo dovuto giocare con i titolari'

Le parole di Ravezzani, specie quelle dedicate al match fra Lazio e Milan di coppa Italia, hanno acceso la discussione fra i suoi supporter: "Difesa penosa e squadra senza idee. Primo tempo senza neppure un tiro in porta. Secondo tempo un po’ meglio ma abbiamo preso un gol da veri polli (De Winter si perde Zaccagni). Si doveva vincere senza se senza ma mettendo in campo la squadra migliore con i ‘veri’ titolari" scrive un utente su X. Un altro poi se la prende nello specifico con un singolo: "Ricci ha sbagliato praticamente tutte le scelte.

È un giocatore mediocre che sembra faccia qualcosa perché si muove e corre. In realtà fa confusione e abbassa il livello tecnico del centrocampo".

Infine un tifoso, riferendosi al mercato dei rossoneri scrive: "Non sono d’accordo direttore, si è sbagliato, ad oggi solo un’acquisto (Nkunku); Estupinan deve lottare contro chi difende anche con prove contrarie in mano, colui che a 27 anni se n’è andato in Arabia".