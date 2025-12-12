La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. In particolare, la società bianconera vuole rinforzare la mediana così da dare maggiore qualità e fluidità alla manovra espressa dalla formazione di Luciano Spalletti. Diversi i profili attenzionati e tra questi ci sarebbe anche quello di Ruslan Malinovskyi, ritornato protagonista con la maglia del Genoa.

Juve, si monitora Malinovskyi per il centrocampo

Dopo una stagione difficile con il grave infortunio rimediato contro il Venezia, il classe 93 è ritornato sui suoi livelli grazie anche all'avvento di Daniele De Rossi sulla panchina del Grifone.

L'ex allenatore della Genoa ha messo il 32enne al centro del progetto e le sue prestazioni hanno determinato parte degli ultimi buoni risultati. Le ultime prove di Malinovskyi hanno attirato l'interesse di alcuni club di italiani tra cui la stessa Juventus che vorrebbe provare ad intavolare una trattativa già per gennaio. Stando ad alcuni rumors, la Vecchia Signora sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra tra i 10-15 milioni per convincere il Genoa, cifra che i bianconeri ricaverebbero da alcune cessioni come quelle di Joao Mario e Locatelli che resta nei radar del Marsiglia. Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta tra le parti ma di un sondaggio da parte della Juventus che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Malinovskyi rappresenterebbe un bel colpo per la Juventus in termini di esperienza e qualità. Tecnica, visione di gioco, qualità e leadership; il centrocampista classe 93 potrebbe avere un ruolo importante e dare la possibilità a mister Spalletti di utilizzare il suo 4-3-3.

Anche Betis e Milan su Fabio Silva

Oltre ad un possibile rinforzo a centrocampo, la Juventus potrebbe rinforzare anche il reparto offensivo visto il grave infortunio occorso a Dusan Vlahovic. La dirigenza sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Fabio Silva, che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund. Il club tedesco chiede una cifra attorno ai 25 milioni per lasciar partire il portoghese, una cifra che al momento la Vecchia Signora ritiene eccessiva.

Oltre alle richieste economiche del Dortmund, il club bianconero deve fare i conti con l'interesse di altri club europei ed italiani. Infatti la Roma non è la sola interessata classe 2002; anche il Milan starebbe valutando questo profilo visto i ripetuti stop di Leao e il rendimento non esaltante di Gimenez. Attenzione anche ad alcune società spagnole come Betis e Siviglia che avrebbero messo gli occhi sul 23enne portoghese.

Fabio Silva è solo uno dei calciatori che potrebbero rientrare nei radar della Juventus ma anche di Roma e Milan. Altro calciatore attenzionato dai tre club italiani è Joshua Zirzkee che potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio.