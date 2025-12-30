La Juventus è alla ricerca di un vice Kenan Yildiz in vista della seconda parte di stagione e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore starebbe prendendo corpo un’idea tanto suggestiva quanto clamorosa: il ritorno a Torino di Federico Chiesa per sei mesi. Un’ipotesi che, al momento, resta solo sul tavolo delle valutazioni, ma che potrebbe diventare qualcosa di più concreto con l’avvicinarsi della sessione di mercato invernale. L’esterno offensivo classe 1997 è al Liverpool da circa un anno e mezzo, ma l’esperienza in Premier League non è stata fin qui esaltante.

Chiesa, infatti, trova poco spazio nelle rotazioni dei Reds e non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Si valutano diversi profili

Da qui la possibilità di un ritorno in Serie A, e in particolare alla Juventus, club con cui ha già vissuto stagioni importanti e dove potrebbe ritrovare continuità, fiducia e centralità nel gioco. Dal punto di vista tattico, Federico Chiesa rappresenterebbe una soluzione estremamente versatile per Luciano Spalletti. Il suo innesto permetterebbe di concedere fiato a Kenan Yildiz, fin qui uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico bianconero. Il turco è diventato un punto fermo della Juventus, ma la stagione è lunga e dispendiosa, e avere un’alternativa di livello sarebbe fondamentale.

Chiesa potrebbe alternarsi proprio con Yildiz sulla trequarti sinistra, ma all’occorrenza sarebbe in grado di agire anche sulla corsia di destra o persino come falso nueve, offrendo diverse soluzioni offensive.

Per il momento, va ribadito, si tratta soltanto di un’idea, senza una vera e propria trattativa avviata. Tuttavia, con il passare dei giorni e l’avvicinarsi di gennaio, non è escluso che questa pista possa prendere quota, soprattutto se dovessero crearsi le giuste condizioni economiche e tecniche per tutte le parti coinvolte.

Parallelamente, la Juventus sta valutando anche altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Uno dei nomi monitorati è quello di Brooke Norton-Cuffy, profilo giovane e interessante, ma considerato decisamente più oneroso dal punto di vista economico.

Proprio per questo, la dirigenza bianconera tiene aperte anche piste a basso costo, come quella che porta a Gonzalo Garcia del Real Madrid, soluzione più accessibile ma comunque da valutare attentamente sotto il profilo dell’impatto immediato.

Yildiz concentrato sul campo

Nel frattempo, Kenan Yildiz resta concentrato esclusivamente sul campo. Il talento turco è focalizzato sulla preparazione della prossima sfida di campionato contro il Lecce, con la Juventus che tornerà in campo già il 3 gennaio. Luciano Spalletti è pronto a ripartire proprio da lui, confermandolo al centro del progetto tecnico e affidandogli ancora una volta le chiavi della fase offensiva.

Resta invece da capire se sulla corsia di destra potrà tornare Francisco Conceicao: il portoghese è alle prese con un fastidio muscolare, ma spera di riuscire almeno a strappare una convocazione e partire dalla panchina.

Lo staff medico valuterà le sue condizioni giorno dopo giorno. La Juventus osserva, riflette e pianifica, consapevole che le scelte di gennaio potrebbero rivelarsi decisive non solo per il presente, ma anche per il futuro della stagione bianconera.