Al termine della giornata di Serie A, il telecronista Stefano Borghi ha commentato sul suo canale YouTube la vittoria del Milan per 3-0 contro l’Hellas Verona a San Siro, sottolineando un cambiamento significativo nel rendimento della squadra.

La vittoria che sblocca la squadra

Borghi ha osservato che il Milan, oltre a sbloccare il risultato nel finale del primo tempo, ha superato alcune delle difficoltà che lo avevano frenato nelle settimane precedenti. “Ho visto una partita concentrata al di là delle difficoltà della prima parte”, ha affermato, evidenziando come la squadra abbia finalmente ritrovato la determinazione necessaria per competere ai massimi livelli.

Ha aggiunto che la rosa ha compreso l’importanza di agire con questa mentalità per mantenere un passo da alta classifica, riuscendo anche a non subire gol. Un altro elemento chiave, secondo Borghi, è stato lo sblocco di Christopher Nkunku, autore di una doppietta decisiva.

La svolta contro l'Hellas Verona

La vittoria contro l’Hellas Verona ha rappresentato un momento di svolta per il Milan, che ha mostrato segnali di crescita sia in termini di concentrazione che di efficacia offensiva. La doppietta di Nkunku ha dato un contributo determinante, mentre il gol di Pulisic ha confermato la solidità del reparto avanzato.

In un contesto più ampio, Borghi aveva già evidenziato in precedenza alcune criticità del Milan, come la mancanza di comunicazione in campo e una mentalità non ancora solida. Tuttavia, questa prestazione sembra segnare un’inversione di tendenza, con la squadra che appare più compatta e determinata.