L'ex attaccante del Milan Gianluigi Lentini ha ripercorso in una recente intervista rilasciata Carlo Pellegatti su Youtube, i momenti salienti del suo trasferimento al club rossonero, definendo la squadra dell'epoca come "la più forte del mondo". Lentini ha raccontato le sue sensazioni all'arrivo a Milano, sottolineando l'impatto che ebbe su di lui il primo incontro con Silvio Berlusconi, allora presidente del club.

Lentini ha spiegato come il passaggio al Milan rappresentasse per lui un sogno che si realizzava, entrando a far parte di una rosa ricca di campioni e guidata da una società ambiziosa.

"Quando sono arrivato al Milan, ho subito percepito la grandezza dell'ambiente e la professionalità che lo caratterizzava. Era davvero la squadra più forte del mondo in quel periodo", ha dichiarato l'ex calciatore.

Il primo incontro con Berlusconi

Uno dei momenti più significativi ricordati da Lentini riguarda il suo primo incontro con Silvio Berlusconi. "Il suo elicottero era venuto a prendermi a Torino e mi aveva portato ad Arcore. Lui aveva appena finito di correre, era in tuta e tutto sudato. E' questo il primo ricordo che ho del presidente Berlusconi", ha raccontato Lentini, sottolineando come il presidente fosse sempre vicino alla squadra e ai giocatori, trasmettendo fiducia e motivazione.

Lentini ha inoltre ricordato l'importanza di essere stato inserito in un gruppo di calciatori di altissimo livello, che lo hanno aiutato a crescere sia dal punto di vista tecnico che umano. "Allenarsi ogni giorno con campioni di quella caratura è stato fondamentale per la mia carriera", ha aggiunto.

L'impatto del trasferimento e il contesto dell'epoca

Il trasferimento di Lentini al Milan fu uno degli eventi più discussi del calcio italiano degli anni Novanta, sia per l'importanza del giocatore sia per il valore economico dell'operazione. L'ex attaccante ha ricordato come la pressione e le aspettative fossero molto alte, ma anche come l'ambiente rossonero fosse in grado di supportare i nuovi arrivati e di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi.

In quegli anni, il Milan era protagonista in Italia e in Europa, grazie a una gestione societaria solida e a una rosa di giocatori di livello internazionale. Lentini ha sottolineato come l'esperienza in rossonero abbia rappresentato un punto di svolta nella sua carriera, permettendogli di confrontarsi con i migliori e di vivere momenti indimenticabili sia in campo che fuori.

Il Milan degli anni Novanta

Il Milan degli anni Novanta è stato uno dei club più vincenti e influenti del panorama calcistico mondiale. Sotto la guida di Silvio Berlusconi, la squadra ha conquistato numerosi trofei nazionali e internazionali, imponendosi come modello di organizzazione e successo. L'arrivo di giocatori come Lentini ha contribuito a rafforzare ulteriormente una rosa già ricca di talento, consolidando la posizione del Milan ai vertici del calcio europeo.