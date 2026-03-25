Coco Gauff, la stella del tennis, ha raggiunto la semifinale dei Miami Open, confermando il suo status nel circuito WTA. L'americana, numero quattro del ranking mondiale, ha superato la svizzera Belinda Bencic in un match combattuto e risolto al terzo set. Il punteggio finale, 6-3, 1-6, 6-3, è arrivato dopo oltre due ore di gioco, evidenziando la sua resilienza e determinazione. Questa vittoria la proietta tra le migliori quattro del torneo.

La partita contro Bencic ha visto Gauff partire forte, aggiudicandosi il primo set. Tuttavia, ha dovuto fronteggiare la reazione della svizzera, che ha dominato il secondo parziale.

Nel set decisivo, la tennista statunitense ha ritrovato la sua solidità e lucidità, chiudendo la sfida a suo favore. Al termine dell'incontro, Gauff ha espresso la sua soddisfazione: “Sono orgogliosa di me stessa, non pensavo di arrivare dove sono arrivata qui a Miami”. Parole che sottolineano la gioia per il risultato ottenuto.

Muchova attende Gauff in semifinale

In semifinale, Coco Gauff affronterà la ceca Karolina Muchova. Quest'ultima ha conquistato l'accesso al turno successivo battendo la canadese Mboko con un doppio 7-5, dimostrando un ottimo stato di forma. L'incontro tra Gauff e Muchova si preannuncia come una sfida molto interessante e tattica, un banco di prova per l'americana. Dovrà confermare le sue qualità contro una rivale insidiosa per un posto in finale ai Miami Open.

Arthur Fils in evidenza nel tabellone maschile

Nel tabellone maschile dei Miami Open, il ventunenne francese Arthur Fils si è distinto, raggiungendo i quarti di finale. Ha superato il monegasco Valentin Vacherot in un incontro equilibrato, conclusosi 6-4, 6-7, 6-4. La sua progressione è notevole, nella parte alta del tabellone, opposta a quella di Sinner, dove molti favoriti sono già stati eliminati. Questo evidenzia le sue potenzialità in un contesto competitivo. Il prossimo avversario del giovane francese sarà l'americano Fritz, un confronto avvincente.