Jannik Sinner ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sua vittoria nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami contro il tennista francese Corentin Moutet. L'azzurro ha espresso la sua soddisfazione per il successo, ma ha anche sottolineato l'importanza di mantenere una concentrazione elevata, consapevole che in questo sport "può succedere di tutto". Guardando già al prossimo impegno, ha anticipato che la sfida contro Alex Michelsen sarà "una partita totalmente diversa", richiedendo una preparazione specifica.

L'analisi dei mancini e la preparazione tattica

Il tennista italiano ha approfondito le difficoltà incontrate nell'affrontare un avversario mancino come Moutet, evidenziando la varietà di stili che caratterizza questi giocatori. "Non ci sono tantissimi mancini nel nostro sport," ha spiegato Sinner, "ma allo stesso tempo sono tutti molto diversi tra loro. Abbiamo Ben Shelton, che possiede un grandissimo servizio, poi ci sono Learner Tien e Corentin Moutet, che sono un po’ più difficili da affrontare per le loro caratteristiche." Ha poi aggiunto, menzionando altri nomi: "C’è Shapovalov, che è ancora diverso, e non voglio dimenticare altri giocatori." Questa diversità richiede una preparazione specifica per ogni incontro.

"Ogni volta con il mio team cerchiamo di preparare il match nel miglior modo possibile per essere tatticamente il più perfetto possibile e a dare il massimo," ha concluso Sinner, evidenziando l'approccio meticoloso del suo staff nella strategia di gioco.

Verso gli ottavi: la sfida con Michelsen

Proiettandosi già agli ottavi di finale, Sinner ha manifestato la sua felicità per essere presente a Miami: "Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice." Ha poi ribadito la sua filosofia di prudenza e determinazione: "Può succedere di tutto: questo sport è imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno."

Riguardo al prossimo avversario, Alex Michelsen, l'azzurro ha fornito una prima analisi, tracciando un chiaro contrasto con il match precedente.

"Era una partita difficile da affrontare perché Moutet ha tante soluzioni da fondo, ho cercato di pressarlo in fretta e ci sono riuscito," ha detto Sinner. "Contro Michelsen sarà una partita totalmente diversa. Lui è migliorato tantissimo in tutti gli aspetti del gioco, dovrò prepararla al meglio: ha un buon servizio ed è forte da fondo campo." Questa dichiarazione sottolinea la necessità di un nuovo approccio tattico per affrontare le qualità del giovane statunitense.

Il percorso nel torneo di Miami

Il successo su Corentin Moutet, ottenuto con un convincente 6-1, 6-4, ha permesso a Jannik Sinner di avanzare agli ottavi di finale del Miami Open. In questo prestigioso torneo, Sinner si presenta come testa di serie numero due, confermando il suo eccellente stato di forma nel circuito Masters 1000.

La vittoria netta contro Moutet ha ribadito la sua determinazione e la sua capacità di imporsi anche contro avversari ostici, dimostrando la sua prudenza e la sua costante ricerca della perfezione.

Il prossimo ostacolo sarà Alex Michelsen, un giovane talento statunitense che ha mostrato una crescita significativa nel circuito. Michelsen è riconosciuto per il suo servizio potente e la sua solidità nel gioco da fondo campo, caratteristiche che lo rendono un avversario da non sottovalutare. Il confronto tra Sinner e Michelsen promette di essere un test interessante, dove l'esperienza e l'abilità di adattamento dell'italiano saranno messe alla prova contro l'energia e le qualità emergenti del suo avversario. La preparazione meticolosa del match sarà cruciale per Sinner per proseguire il suo cammino nel torneo di Miami con l'obiettivo di mantenere alta la concentrazione e superare ogni sfida.