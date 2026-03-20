Dopo il turno infrasettimanale di Serie B, il weekend calcistico si presenta con numeri interessanti su tutti i campi di Serie A, B e C, tra trasferte vietate, limitazioni per i tifosi ospiti e settori esauriti. Non mancano partite di grande richiamo che registrano ottime presenze, mentre in altri casi le restrizioni incidono fortemente sui dati. Dai sold out della Serie B fino ai numeri più contenuti della Serie C, il quadro generale racconta ancora una volta il rapporto tra calcio, sicurezza e passione dei tifosi.

Spettatori Serie A

Cagliari – Napoli (vietata)

Genoa – Udinese 220

Parma – Cremonese (vietata)

Milan – Torino 1600

Juventus – Sassuolo 145

Como – Pisa 130 (tessera, no gruppi organizzati)

Bologna – Lazio (viet.)

Atalanta – Verona (viet.)

Fiorentina – Inter (vietata)

Roma – Lecce (tessera, no gruppi organizzati)

Serie B

Modena – Mantova (vietata)

Padova – Palermo (1500, sold out)

Cesena – Catanzaro (420)

Monza – Venezia (770)

Bari – Carrarese (40)

Empoli – Pescara (vie.)

Sampdoria – Avellino ( 871,sold out)

Sudtirol – Frosinone (80)

Entella – Reggiana (300)

Juve Stabia – Spezia (90)

Ser. C- gir A

Trento – Triestina (18)

Virtus Verona – AlbinoLeffe 5

Bra – Arezzo (vietata)

Renate – Vicenza (350)

Pro Patria – Lecco (vietata)

Serie C- gir.B

Bra – Arezzo (vietata)

Ternana – Sanbenedettese (120, sold out)

Perugia – Torres (40)

Ravenna – Livorno (vietata)

Carpi- Pineto (6)

Girone C

Atalanta u 23- Casertana (vietata)

Cavese- Foggia (viet.)

Monopoli- Benevento (viet.)

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