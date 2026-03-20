Dopo il turno infrasettimanale di Serie B, il weekend calcistico si presenta con numeri interessanti su tutti i campi di Serie A, B e C, tra trasferte vietate, limitazioni per i tifosi ospiti e settori esauriti. Non mancano partite di grande richiamo che registrano ottime presenze, mentre in altri casi le restrizioni incidono fortemente sui dati. Dai sold out della Serie B fino ai numeri più contenuti della Serie C, il quadro generale racconta ancora una volta il rapporto tra calcio, sicurezza e passione dei tifosi.
Spettatori Serie A
- Cagliari – Napoli (vietata)
- Genoa – Udinese 220
- Parma – Cremonese (vietata)
- Milan – Torino 1600
- Juventus – Sassuolo 145
- Como – Pisa 130 (tessera, no gruppi organizzati)
- Bologna – Lazio (viet.)
- Atalanta – Verona (viet.)
- Fiorentina – Inter (vietata)
- Roma – Lecce (tessera, no gruppi organizzati)
Serie B
- Modena – Mantova (vietata)
- Padova – Palermo (1500, sold out)
- Cesena – Catanzaro (420)
- Monza – Venezia (770)
- Bari – Carrarese (40)
- Empoli – Pescara (vie.)
- Sampdoria – Avellino ( 871,sold out)
- Sudtirol – Frosinone (80)
- Entella – Reggiana (300)
- Juve Stabia – Spezia (90)
Ser. C- gir A
- Trento – Triestina (18)
- Virtus Verona – AlbinoLeffe 5
- Bra – Arezzo (vietata)
- Renate – Vicenza (350)
- Pro Patria – Lecco (vietata)
Serie C- gir.B
- Bra – Arezzo (vietata)
- Ternana – Sanbenedettese (120, sold out)
- Perugia – Torres (40)
- Ravenna – Livorno (vietata)
- Carpi- Pineto (6)
Girone C
- Atalanta u 23- Casertana (vietata)
- Cavese- Foggia (viet.)
- Monopoli- Benevento (viet.)
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