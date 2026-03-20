Dopo il turno infrasettimanale di Serie B, il weekend calcistico si presenta con numeri interessanti su tutti i campi di Serie A, B e C, tra trasferte vietate, limitazioni per i tifosi ospiti e settori esauriti. Non mancano partite di grande richiamo che registrano ottime presenze, mentre in altri casi le restrizioni incidono fortemente sui dati. Dai sold out della Serie B fino ai numeri più contenuti della Serie C, il quadro generale racconta ancora una volta il rapporto tra calcio, sicurezza e passione dei tifosi.

Spettatori Serie A

  • Cagliari – Napoli (vietata)
  • Genoa – Udinese 220
  • Parma – Cremonese (vietata)
  • Milan – Torino 1600
  • Juventus – Sassuolo 145
  • Como – Pisa 130 (tessera, no gruppi organizzati)
  • Bologna – Lazio (viet.)
  • Atalanta – Verona (viet.)
  • Fiorentina – Inter (vietata)
  • Roma – Lecce (tessera, no gruppi organizzati)

Serie B

  • Modena – Mantova (vietata)
  • Padova – Palermo (1500, sold out)
  • Cesena – Catanzaro (420)
  • Monza – Venezia (770)
  • Bari – Carrarese (40)
  • Empoli – Pescara (vie.)
  • Sampdoria – Avellino ( 871,sold out)
  • Sudtirol – Frosinone (80)
  • Entella – Reggiana (300)
  • Juve Stabia – Spezia (90)

Ser. C- gir A

  • Trento – Triestina (18)
  • Virtus Verona – AlbinoLeffe 5
  • Bra – Arezzo (vietata)
  • Renate – Vicenza (350)
  • Pro Patria – Lecco (vietata)

Serie C- gir.B

  • Bra – Arezzo (vietata)
  • Ternana – Sanbenedettese (120, sold out)
  • Perugia – Torres (40)
  • Ravenna – Livorno (vietata)
  • Carpi- Pineto (6)

Girone C

  • Atalanta u 23- Casertana (vietata)
  • Cavese- Foggia (viet.)
  • Monopoli- Benevento (viet.)

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