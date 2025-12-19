Grande attesa per l'incontro fra Lipsia e Bayer Leverkusen, in programma il 20 dicembre alle ore 18:30 presso la suggestiva Red Bull Arena di Lipsia. Questa sfida della Bundesliga 2025 promette scintille, con entrambe le compagini intenzionate a scalare la classifica e con Leverkusen che arriva con un Malik Tillman in gran forma. La partita si preannuncia equilibrata, con il Lipsia che vorrà sfruttare il fattore campo per ottenere i tre punti.

Le probabili formazioni di Lipsia-Bayer Leverkusen

Il Lipsia si schiererà con un consolidato 4-3-3, pronto a spingere sugli esterni e ad attaccare con determinazione.

In porta ci sarà Peter Gulacsi, supportato da una difesa esperta composta da Nedeljkovic, Orban, Lukeba e Raum. A centrocampo, Baumgartner, Seiwald e Schlager tenteranno di dettare i ritmi di gioco e supportare l’attacco guidato da Bakayoko, Harder e Gomis.

Il Bayer Leverkusen risponderà con un classico 3-4-2-1. Il tecnico affiderà i pali a Mark Flekken, mentre la difesa a tre sarà composta da Belocian, Andrich e Tape-Kobrissa. In mediana, spazio ad Arthur e Garcia, con Tella e Hofmann ad agire sulle fasce per supportare Tillman e Ben Seghir. Sarco sarà il terminale offensivo di riferimento.

Quote di Lipsia-Bayer Leverkusen: equilibrio sulla carta

Secondo i principali bookmaker, il Lipsia parte leggermente favorito.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.05, il pareggio a 3.50 e il successo del Bayer Leverkusen a 3.10. Quote simili anche da Bet365, che propone il Lipsia vincente a 2.10, il pareggio a 3.80 e gli ospiti a 3.20. Questo suggerisce che la partita potrebbe essere aperta a qualsiasi risultato, con il Lipsia che beneficerà del fattore campo.

Le statistiche dei protagonisti: focus sui giovani e su Tillman

Il giovane Johan Bakayoko è un elemento determinante per il Lipsia.

Nelle sue 12 apparizioni stagionali ha dimostrato un buon affiatamento con i compagni in attacco, segnando 2 gol e orchestrando il gioco d’attacco con un totale di 225 passaggi. La sua abilità nei dribbling (14 riusciti su 28 tentativi) lo rende un pericolo costante per le difese avversarie.

Un altro giovane talento del Lipsia, Tidiam Gomis, ha segnato finora un gol nei suoi 101 minuti di gioco dimostrando una grande attitudine ad entrare dalla panchina e fare la differenza. La sua voglia di affermarsi fa di lui una delle alternative di lusso per il tecnico.

Conrad Harder, invece, ha colpito con la sua maturità nonostante la giovane età. Con 397 minuti disputati ha fornito 2 assist, dimostrando capacità di creare opportunità per i compagni, pur dovendo migliorare la precisione nei dribbling.

Dalla parte del Bayer Leverkusen, lo statunitense Malik Tillman è sicuramente l’uomo chiave. Ha già messo a segno 3 reti in 10 partite, dimostrandosi un valore aggiunto per il centrocampo della squadra. Con un ottimo rapporto nei duelli (49 vinti su 80) e una valutazione media di 7.03, Tillman rappresenta l’elemento di cui il Leverkusen ha bisogno per cercare di colpire il Lipsia.