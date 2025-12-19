Il RheinEnergieStadion di Colonia ospiterà sabato 20 dicembre alle 15:30 un match intrigante della Bundesliga tra il Colonia e l'Union Berlino, valido per la quindicesima giornata della stagione 2025/26. Il Colonia è alla ricerca di punti preziosi per scalare posizioni in classifica, mentre l'Union Berlino non vuole essere da meno nel consolidare la posizione nella parte sinistra in questo avvincente campionato.

Le probabili formazioni di Colonia - Union Berlino

Colonia (3-4-3): Marvin Schwaebe; Sebastian Sebulonsen, Eric Martel, Rav van den Berg; Jan Thielmann, Denis Huseinbasic, Tom Krauss, Jakub Kaminski; Waldschmidt, Marius Bülter, Lund Hansen.

Union Berlino (3-4-2-1): Frederik Roennow; Danilho Doekhi, Leopold Querfeld, Diogo Leite; Andras Schafer, Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Derrick Koehn; Woo-Yeong Jeong, Ilyas Ansah; Oliver Burke.

Quote di Colonia - Union Berlino: equilibrio in vista

Secondo i bookmaker, si preannuncia una sfida equilibrata, ma con una leggera preferenza per il Colonia tra le mura amiche.

William Hill quota la vittoria del Colonia a 2.30, il pareggio a 3.10 e il successo degli ospiti a 2.90. Quote simili anche su Bet365, che offre il trionfo del Colonia a 2.30, il pari a 3.30 e l'affermazione dell'Union Berlino a 3.10. Un confronto imperdibile per gli appassionati di calcio teutonico.

Le statistiche dei protagonisti più attesi

Marius Bülter: esperienza e concretezza nell'attacco del Colonia

Marius Bülter, 32 anni, è stato un punto di riferimento nell'attacco del Colonia anche in questa stagione.

Con 12 presenze e un bottino di 3 reti e altrettanti assist, Bülter continua a dimostrare il suo valore in Bundesliga. Ha effettuato 17 tiri totali, di cui 8 nello specchio, e contribuito alla manovra offensiva con 184 passaggi.

Gian-Luca Waldschmidt: incisività nelle apparizioni

Gian-Luca Waldschmidt, 29 anni, ha messo a segno 3 gol e fornito 2 assist in 10 apparizioni, spesso entrando dalla panchina. Pur avendo meno minuti all'attivo rispetto a Bülter (376), Waldschmidt non ha fatto mancare il suo apporto, caratterizzandosi per l'accortezza nei passaggi (129 totali) e un buon feeling con la porta avversaria (9 tiri totali, 7 nello specchio).

Ilyas Ansah: gioventù al servizio dell'Union

Ilyas Ansah, brillante rappresentante della nuova generazione, vanta 5 reti e 1 assist in 14 presenze, di cui 12 da titolare.

Con 1026 minuti giocati, Ansah mette in mostra il suo potenziale atletico e tecnico, essendo una spina nel fianco per le difese avversarie. Le sue partecipazioni frequenti in attacco (16 tiri totali, 8 in porta) ne fanno un attaccante insidioso.

Oliver Burke: forte di fisico e presenza

Oliver Burke, 28 anni, porta con sé l’esperienza internazionale maturata nei campionati britannici, integrandosi come elemento essenziale nel reparto offensivo dell'Union. Con 4 reti segnate in 726 minuti di gioco, Burke rappresenta una minaccia costante grazie alla sua fisicità e alla propensione al duello (70 duelli totali, di cui 23 vinti).