Il Milan sta monitorando attentamente il mercato offensivo. Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta concreta per Christopher Nkunku, e i rossoneri valutano la possibilità di sostituirlo con Darwin Núñez.

Fenerbahçe punta Nkunku

Il club turco ha mostrato un forte interesse per Nkunku. Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe, vorrebbe il giocatore per rafforzare la squadra nella lotta al titolo contro il Galatasaray.

Il Milan pensa a Núñez

Se Nkunku dovesse partire, il Milan prenderebbe in considerazione Darwin Núñez come possibile sostituto. Il nome dell'uruguaiano, già valutato in passato, è tornato d’attualità.

Il giocatore, ora in Arabia Saudita, potrebbe voler tornare in Europa, anche se l’ingaggio rappresenta un ostacolo.

Situazione di mercato per Núñez

Il Milan non ha ancora avviato trattative formali per Núñez. Il prezzo richiesto si aggira attorno ai 65 milioni di euro, cifra che potrebbe diminuire in futuro. Un club saudita ha già avviato contatti con il giocatore, mostrando un forte interesse.

Il Milan ha avuto colloqui preliminari, ma senza presentare un’offerta concreta. Le difficoltà finanziarie del club rossonero, unite all’elevato costo del cartellino, rendono la trattativa complessa.