La Juventus si presenta al Derby d’Italia contro l’Inter con un’assenza di rilievo: Khephren Thuram non è stato convocato da Luciano Spalletti. Il centrocampista francese non ha recuperato da una contusione rimediata nell’allenamento della vigilia.

Le scelte tecniche per la mediana

Spalletti ha optato per la massima prudenza, escludendo Thuram dalla lista dei convocati per la trasferta a San Siro. Per affiancare Manuel Locatelli in mediana, la scelta è ora un ballottaggio tra Teun Koopmeiners e Fabio Miretti.

Il contesto dell’infortunio

La contusione subita durante l’ultima seduta di allenamento è stata ritenuta troppo rischiosa per un impegno ad alta intensità come il derby.

La decisione di escludere Thuram è stata quindi presa in via precauzionale dallo staff medico e tecnico, per evitare complicazioni.

Dettagli sull’assenza

L’assenza di Thuram è attribuibile a un edema osseo causato dalla contusione, che ha indotto lo staff medico a non convocarlo per la partita. Questa decisione ha comportato l’arretramento di McKennie in mediana e l’inclusione di Koopmeiners nella rosa dei 22 convocati. Rimangono indisponibili anche Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik.

La contusione ha interessato il piede del giocatore, che non ha superato il provino mattutino alla Continassa, precludendogli la trasferta. L’assenza di Khephren Thuram interrompe anche l’atteso duello in famiglia con il fratello Marcus, attaccante dell’Inter, che sarà regolarmente in campo.