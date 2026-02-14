Le prime due giocatrici del ranking mondiale, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, hanno annunciato la loro assenza al torneo WTA 1000 di Dubai, in programma dal 15 al 21 febbraio. La notizia è stata diffusa dagli organizzatori del torneo.

Le motivazioni del forfait

Aryna Sabalenka, reduce dalla finale persa agli Australian Open, ha spiegato: “Purtroppo non mi sento al 100%”. La campionessa bielorussa ha aggiunto: “Mi dispiace molto essere costretta a ritirarmi e spero di tornare l’anno prossimo”. Sabalenka non ha disputato alcun match dopo la finale di fine gennaio.

Iga Swiatek, eliminata nei quarti del WTA 1000 di Doha, ha motivato il suo forfait con un cambio di programma. La polacca ha concluso: “Ci vediamo a Indian Wells”, il prossimo torneo WTA 1000 in calendario.

Conseguenze sul tabellone del torneo

In assenza delle prime due teste di serie, la numero uno del seeding a Dubai sarà Elena Rybakina, vincitrice dell’Australian Open. Rybakina assume così il ruolo di favorita principale del torneo.

Strategie delle top player

La decisione di Sabalenka e Swiatek riflette una strategia di gestione del calendario da parte delle giocatrici di vertice. Queste ultime preferiscono preservare energie in vista dei tornei del Sunshine Double, tra cui Indian Wells. Sabalenka ha sottolineato il legame speciale con il torneo e la città di Dubai, mentre Swiatek ha scelto di riorganizzare il proprio programma per prepararsi al meglio ai prossimi appuntamenti.