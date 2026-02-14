Jasmine Paolini è l’unica tennista italiana presente nel tabellone principale del torneo WTA 1000 di Dubai, in programma sui campi in cemento. La 30enne toscana, attualmente numero otto del ranking mondiale, farà il suo esordio direttamente al secondo turno contro la filippina Alexandra Eala, numero quaranta WTA, oppure contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni.

Percorso nel torneo di Dubai

Paolini, che ha già conquistato il titolo a Dubai nel 2024, entra nel torneo con un bye al primo turno. Il suo avversario sarà dunque determinato dal risultato del match tra Eala e una qualificata.

La presenza dell’azzurra nel tabellone principale la rende l’unica rappresentante italiana in gara in questa fase del torneo.

Il precedente di successo a Dubai

Nel 2024 Paolini aveva trionfato nel torneo di Dubai, conquistando il suo primo titolo WTA 1000 in carriera. Quella vittoria rappresenta un precedente significativo e conferma il suo buon feeling con il torneo emiratino.

Posizione nel ranking e prospettive

