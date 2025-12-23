Nel fine settimana appena trascorso, la risposta più forte al dibattito sullo stato del calcio italiano non è arrivata dai palazzi o dalle polemiche, ma dagli spalti e dai numeri di tifosi. Serie B e Serie C hanno mostrato il loro volto migliore: stadi vivi, partecipati, popolari, come si nota dalla classifica in fondo all'articolo. Numeri che raccontano storie di appartenenza, tradizione e passione autentica, spesso lontana dai riflettori principali ma tremendamente reale.

Passione Catania: quasi 20 mila spettatori

Il dato più impressionante arriva da Catania–Atalanta U23 in Serie C: 19.360 spettatori e nessun ospite, quindi tutti tifosi di fede catanese.

Un colpo d’occhio che da solo basterebbe a spiegare cosa rappresenti il calcio in certe piazze. Non è solo una partita, è un rito collettivo. Grande risposta del pubblico catanese.

Subito dietro, Cesena–Juve Stabia (in Serie B) supera quota 11.800 nonostante il divieto ai tifosi ospiti, confermando l'ottima affluenza del pubblico di casa. Salernitana–Foggia (Serie C) e Modena–Venezia (in B) mantengono lo stesso livello, entrambe oltre gli undicimila presenti, a testimonianza di bacini importanti e di un seguito costante.

Scendendo sotto quota undicimila, il dato non perde valore. Frosinone–Spezia, Vicenza–Triestina e Brescia–Inter U23 restano abbondantemente sopra i 9.800 spettatori. Bari–Catanzaro e Avellino–Palermo, con presenze importanti anche nei settori ospiti, dimostrano quanto le rivalità e le sfide sentite siano ancora un motore potente.

Chiude la classifica Ascoli–Campobasso, che sfiora i 9.500 presenti in un contesto tutt’altro che scontato.

Questi numeri non sono semplici statistiche. Sono la fotografia di un calcio che resiste, che coinvolge famiglie, gruppi organizzati, città intere. Un calcio che vive allo stadio e non solo sullo schermo. In un’epoca di trasformazioni, la Serie B e la Serie C ricordano a tutti da dove nasce la forza del movimento: dalla gente. E finché gli spalti continueranno a riempirsi così, il cuore del calcio italiano batterà forte.

Spettatori: la top ten di Serie B e C nel weekend