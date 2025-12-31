Anche se il calendario è ancora immerso nel clima delle festività, il calcio non si ferma. Anzi, in questi giorni tiene banco il calciomercato con tante idee e tanti sondaggi in vista della sua apertura, il prossimo 2 gennaio.

Nel prossimo weekend, tra il 2 e il 5 gennaio, gli stadi torneranno a riempirsi in tutta Italia, con numeri importanti sugli spalti e un entusiasmo che non conosce pause. Migliaia di tifosi sono pronti a mettersi in viaggio per seguire la propria squadra in trasferta, sfidando chilometri, costi e restrizioni pur di essere presenti.

Un segnale chiaro di come la passione resti più forte di tutto: vacanze o no, il richiamo dello stadio continua a trascinare folle e a confermare il legame profondo tra squadre e tifoserie.

Serie A: il big match è Lazio- Napoli

Il primo grande fine settimana di calcio del nuovo anno si apre con un programma ricco di appuntamenti di alto livello, destinati a richiamare pubblico e attenzione in tutta Italia. La Juventus affronterà il Lecce in una sfida delicata, mentre il Milan sarà di scena a Cagliari in una trasferta tutt’altro che scontata. A Bergamo andrà in scena Roma-Atalanta, con il ritorno di Gian Piero Gasperini nella casa della “sua” Atalanta, un incrocio carico di significati tecnici ed emotivi.

Il big match del turno sarà Lazio-Napoli, confronto diretto tra ambizioni e pressioni diverse, mentre il posticipo vedrà l’Inter ospitare il Bologna, a chiusura di un weekend che promette spettacolo e grandi numeri sugli spalti.

Legenda: come leggere l'articolo

  • S.O.= sold out
  • Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
  • Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
  • Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
  • No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
  • P.C.= gara disputata a porte chiuse
  • *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori serie A

  • Cagliari – Milan
  • Como – Udinese
  • Genoa – Pisa
  • Sassuolo – Parma
  • Juventus – Lecce (102, fid.)
  • Atalanta – Roma
  • Lazio – Napoli
  • Fiorentina – Cremonese (300, no gr. org.)
  • Verona – Torino
  • Inter – Bologna (vietata)

Serie B

  • Avellino – Sampdoria
  • Carrarese – Bari
  • Frosinone – Catanzaro
  • Reggiana – Venezia
  • Südtirol – Spezia
  • Entella – Monza
  • Juve Stabia – Pescara
  • Cesena – Empoli
  • Mantova – Palermo
  • Padova – Modena

Ser. C- gir. A

  • Trento – Giana Erminio
  • Cittadella – Virtus Verona
  • Ospitaletto – Lecco (135)
  • Renate – Pergolettese
  • Pro Vercelli – Pro Patria
  • Lumezzane – Vicenza (1.000, s.o.)
  • Inter U23 – Novara
  • Arzignano – Brescia (500, s.o.)
  • Dolomiti Bellun. – AlbinoLeffe
  • Triestina – Alcione M.

Ser. C- Girone B

  • Pianese – Ascoli (415)
  • Juventus U23 – Carpi
  • Pontedera – Torres (51)
  • Forlì – Arezzo
  • Vis Pesaro – Pineto
  • Campobasso – Ravenna (102)
  • Guidonia – Perugia (80)
  • Bra – Sambenedettese (85)
  • Ternana – Livorno

Spettatori Girone C

  • Picerno – A. Cerignola (fid., no gr. org.)
  • Cavese – Sorrento
  • Foggia – Catania (vietata)
  • Atalanta U23 – Latina
  • Potenza – Giugliano
  • Siracusa – Salernitana (350, s.o.)
  • Trapani – Casarano
  • Altamura – Casertana (vietata)
  • Benevento – Crotone
  • Cosenza – Monopoli
