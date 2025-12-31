Anche se il calendario è ancora immerso nel clima delle festività, il calcio non si ferma. Anzi, in questi giorni tiene banco il calciomercato con tante idee e tanti sondaggi in vista della sua apertura, il prossimo 2 gennaio.
Nel prossimo weekend, tra il 2 e il 5 gennaio, gli stadi torneranno a riempirsi in tutta Italia, con numeri importanti sugli spalti e un entusiasmo che non conosce pause. Migliaia di tifosi sono pronti a mettersi in viaggio per seguire la propria squadra in trasferta, sfidando chilometri, costi e restrizioni pur di essere presenti.
Un segnale chiaro di come la passione resti più forte di tutto: vacanze o no, il richiamo dello stadio continua a trascinare folle e a confermare il legame profondo tra squadre e tifoserie.
Serie A: il big match è Lazio- Napoli
Il primo grande fine settimana di calcio del nuovo anno si apre con un programma ricco di appuntamenti di alto livello, destinati a richiamare pubblico e attenzione in tutta Italia. La Juventus affronterà il Lecce in una sfida delicata, mentre il Milan sarà di scena a Cagliari in una trasferta tutt’altro che scontata. A Bergamo andrà in scena Roma-Atalanta, con il ritorno di Gian Piero Gasperini nella casa della “sua” Atalanta, un incrocio carico di significati tecnici ed emotivi.
Il big match del turno sarà Lazio-Napoli, confronto diretto tra ambizioni e pressioni diverse, mentre il posticipo vedrà l’Inter ospitare il Bologna, a chiusura di un weekend che promette spettacolo e grandi numeri sugli spalti.
Legenda: come leggere l'articolo
- S.O.= sold out
- Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
- Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
- Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
- No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
- P.C.= gara disputata a porte chiuse
- *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club
Spettatori serie A
- Cagliari – Milan
- Como – Udinese
- Genoa – Pisa
- Sassuolo – Parma
- Juventus – Lecce (102, fid.)
- Atalanta – Roma
- Lazio – Napoli
- Fiorentina – Cremonese (300, no gr. org.)
- Verona – Torino
- Inter – Bologna (vietata)
Serie B
- Avellino – Sampdoria
- Carrarese – Bari
- Frosinone – Catanzaro
- Reggiana – Venezia
- Südtirol – Spezia
- Entella – Monza
- Juve Stabia – Pescara
- Cesena – Empoli
- Mantova – Palermo
- Padova – Modena
Ser. C- gir. A
- Trento – Giana Erminio
- Cittadella – Virtus Verona
- Ospitaletto – Lecco (135)
- Renate – Pergolettese
- Pro Vercelli – Pro Patria
- Lumezzane – Vicenza (1.000, s.o.)
- Inter U23 – Novara
- Arzignano – Brescia (500, s.o.)
- Dolomiti Bellun. – AlbinoLeffe
- Triestina – Alcione M.
Ser. C- Girone B
- Pianese – Ascoli (415)
- Juventus U23 – Carpi
- Pontedera – Torres (51)
- Forlì – Arezzo
- Vis Pesaro – Pineto
- Campobasso – Ravenna (102)
- Guidonia – Perugia (80)
- Bra – Sambenedettese (85)
- Ternana – Livorno
Spettatori Girone C
- Picerno – A. Cerignola (fid., no gr. org.)
- Cavese – Sorrento
- Foggia – Catania (vietata)
- Atalanta U23 – Latina
- Potenza – Giugliano
- Siracusa – Salernitana (350, s.o.)
- Trapani – Casarano
- Altamura – Casertana (vietata)
- Benevento – Crotone
- Cosenza – Monopoli