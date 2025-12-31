Anche se il calendario è ancora immerso nel clima delle festività, il calcio non si ferma. Anzi, in questi giorni tiene banco il calciomercato con tante idee e tanti sondaggi in vista della sua apertura, il prossimo 2 gennaio.

Nel prossimo weekend, tra il 2 e il 5 gennaio, gli stadi torneranno a riempirsi in tutta Italia, con numeri importanti sugli spalti e un entusiasmo che non conosce pause. Migliaia di tifosi sono pronti a mettersi in viaggio per seguire la propria squadra in trasferta, sfidando chilometri, costi e restrizioni pur di essere presenti.

Un segnale chiaro di come la passione resti più forte di tutto: vacanze o no, il richiamo dello stadio continua a trascinare folle e a confermare il legame profondo tra squadre e tifoserie.

Serie A: il big match è Lazio- Napoli

Il primo grande fine settimana di calcio del nuovo anno si apre con un programma ricco di appuntamenti di alto livello, destinati a richiamare pubblico e attenzione in tutta Italia. La Juventus affronterà il Lecce in una sfida delicata, mentre il Milan sarà di scena a Cagliari in una trasferta tutt’altro che scontata. A Bergamo andrà in scena Roma-Atalanta, con il ritorno di Gian Piero Gasperini nella casa della “sua” Atalanta, un incrocio carico di significati tecnici ed emotivi.

Il big match del turno sarà Lazio-Napoli, confronto diretto tra ambizioni e pressioni diverse, mentre il posticipo vedrà l’Inter ospitare il Bologna, a chiusura di un weekend che promette spettacolo e grandi numeri sugli spalti.

Legenda: come leggere l'articolo

S.O. = sold out

= sold out Fid .= trasferta con obbligo di fidelity card

.= trasferta con obbligo di fidelity card Vietata/ Viet. = trasferta vietata agli ospiti

= trasferta vietata agli ospiti Viet. res .= divieto residenti della provincia della squadra ospite

.= divieto residenti della provincia della squadra ospite No gr.org. = non ci saranno i gruppi organizzati

= non ci saranno i gruppi organizzati P.C. = gara disputata a porte chiuse

= gara disputata a porte chiuse *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club

Spettatori serie A

Cagliari – Milan

Como – Udinese

Genoa – Pisa

Sassuolo – Parma

Juventus – Lecce (102, fid.)

Atalanta – Roma

Lazio – Napoli

Fiorentina – Cremonese (300, no gr. org.)

Verona – Torino

Inter – Bologna (vietata)

Serie B

Avellino – Sampdoria

Carrarese – Bari

Frosinone – Catanzaro

Reggiana – Venezia

Südtirol – Spezia

Entella – Monza

Juve Stabia – Pescara

Cesena – Empoli

Mantova – Palermo

Padova – Modena

Ser. C- gir. A

Trento – Giana Erminio

Cittadella – Virtus Verona

Ospitaletto – Lecco (135)

Renate – Pergolettese

Pro Vercelli – Pro Patria

Lumezzane – Vicenza (1.000, s.o.)

Inter U23 – Novara

Arzignano – Brescia (500, s.o.)

Dolomiti Bellun. – AlbinoLeffe

Triestina – Alcione M.

Ser. C- Girone B

Pianese – Ascoli (415)

Juventus U23 – Carpi

Pontedera – Torres (51)

Forlì – Arezzo

Vis Pesaro – Pineto

Campobasso – Ravenna (102)

Guidonia – Perugia (80)

Bra – Sambenedettese (85)

Ternana – Livorno

Spettatori Girone C