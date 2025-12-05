Sarà una sfida interessante quella che si terrà sabato 6 dicembre alle ore 16 presso il Tottenham Hotspur Stadium, dove i padroni di casa ospiteranno il Brentford per la quindicesima giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Tottenham-Brentford

Entrambe le squadre sembrano pronte a schierare un modulo speculare, il 4-2-3-1, che garantisce un buon equilibrio tra difesa e attacco. Il Tottenham schiererà Guglielmo Vicario tra i pali; linea difensiva composta da Pedro Porro, Cristian Romero, Kevin Danso e Destiny Udogie. In mediana, Rodrigo Bentancur e Pape Sarr agiranno come schermo davanti alla difesa.

Davanti, spazio a Kudus che sarà supportato da Lucas Bergvall e Brennan Johnson sulle fasce, e a Randal Kolo Muani come terminale offensivo.

Il Brentford risponde con Caoimhin Kelleher in porta; difesa a quattro formata da Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van den Berg e Aaron Hickey. In mezzo al campo Jordan Henderson guida insieme a Mathias Jensen, con Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard e Kevin Schade a sostegno della punta Igor Thiago.

Quote di Tottenham-Brentford: leggera preferenza per gli Spurs

I bookmaker vedono leggermente favoriti i padroni di casa: William Hill quota la vittoria del Tottenham a 2.30, mentre il pareggio è dato a 3.40 e la vittoria del Brentford a 3.00.

Simili sono le valutazioni anche da Bet365, dove il successo degli Spurs è quotato anch'esso a 2.30, il pareggio a 3.50 e l'impresa esterna del Brentford a 3.00.

Statistiche giocatori chiave: Kudus e i timori difensivi del Brentford

Mohammed Kudus, ghanese di 25 anni, è uno degli elementi cardine del Tottenham.

Finora, nella corrente stagione di Premier League, Kudus ha collezionato 13 presenze tutte da titolare, contribuendo con 2 gol e 5 assist in 1133 minuti giocati. La sua capacità di dribbling è impressionante con 40 riusciti su 81 tentati, dimostrando di essere anche fondamentale nei duelli, con 84 vinti su 206.

Dall'altra parte, Igor Thiago rappresenta una forte minaccia per la difesa del Tottenham. L'attaccante brasiliano del Brentford ha trovato la rete 11 volte nelle 14 presenze accumulate fino ad ora, con una produttività realizzativa arricchita da 5 rigori segnati. Le sue doti fisiche lo rendono uno spauracchio sui palloni alti e nel proteggere palla, avendo vinto 68 duelli su 165. Ha inoltre una buona precisione sotto porta (19 tiri nello specchio su 27 tentati).