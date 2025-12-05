Per la quindicesima giornata della Premier League 2025/26, il Bournemouth ospiterà il Chelsea al Vitality Stadium il 6 dicembre alle 16:00. I "Cherries" intendono sfruttare il supporto del pubblico di casa per mettere in difficoltà i "Blues", che dalla loro parte ricercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Chelsea

Entrambe le squadre sembrano orientate a schierarsi con il modulo 4-2-3-1. Il Bournemouth, guidato da Djordje Petrovic tra i pali, vedrà la difesa composta da Alex Jimenez, Veljko Milosavljevic, Bafode Diakite, e Adrien Truffert.

A centrocampo ci saranno Tyler Adams e Alex Scott, con Amine Adli, Justin Kluivert, e il vivace Antoine Semenyo a sostenere Eli Junior Kroupi, il terminale offensivo.

Per il Chelsea, la linea difensiva davanti a Robert Sanchez dovrebbe includere Malo Gusto, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, e Marc Cucurella. Reece James, reduce da ottime prestazioni, affiancherà il giovane Andrey Santos in mediana, mentre Estevao, Enzo Fernandez, e Pedro Neto hanno il compito di supportare in fase offensiva Joao Pedro.

Le quote: Chelsea con i favori del pronostico

I bookmaker danno un leggero vantaggio al Chelsea, con William Hill che quota la vittoria dei "Blues" a 2.15, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Bournemouth a 3.10.

Su Bet365 le quote sono simili: vittoria del Chelsea a 2.10, pareggio a 3.75, e successo dei padroni di casa a 3.20. Nonostante il lieve favore del pronostico, i "Cherries" rappresentano una mina vagante in grado di sorprendere grazie alla spinta del loro pubblico.

Performance e statistiche dei protagonisti attesi

Evanilson, attaccante del Bournemouth, in questa stagione ha preso parte a 12 incontri, partendo titolare in 10 di essi, e segnando finora un gol in 922 minuti giocati.

Il suo impegno è testimoniato dai 23 tiri totali, di cui 8 centrate, evidenziando un punto su cui migliorare, ovvero la precisione sotto porta. Potrebbe cercare di far valere il suo gioco fisico, essendo riuscito a vincere 37 duelli sui 95 disputati.

Justin Kluivert, un altro volto ben noto negli attacchi del Bournemouth, ha giocato in 12 partite, per 486 minuti complessivi, contribuendo con un gol. La sua capacità di dribbling, con 7 dribbling riusciti su 15 tentati, e la decisività nei passaggi chiave, sono armi strategiche disponibili per i "Cherries".

Antoine Semenyo si farà sentire con la sua prestanza a centrocampo per il Bournemouth grazie alle sue 13 presenze, tutte da titolare. Con un rating di 7.2, si è distinto in fase offensiva segnando 6 gol e fornendo 3 assist, dimostrando di essere un vero trascinatore con una media di 1169 minuti giocati.

Passando al Chelsea, il brasiliano Joao Pedro emerge come uno degli attaccanti più affidabili, avendo segnato 4 gol e servito 3 assist in 14 presenze. Capace di incidere con 19 tiri totali di cui 11 nello specchio, è un elemento chiave nel contesto dell'attacco dei Blues.

Il ventunenne Alejandro Garnacho, con 8 presenze alle spalle, si contraddistingue per la sua freschezza ed inesauribile energia, oltre che per la sua precisione negli assist (2) e un gol all’attivo. Infine, un occhio su Pedro Neto, che con le sue 5 reti in 14 partite giocate, si è rivelato una delle frecce più incisive nella faretra del Chelsea, contribuendo anche con 333 passaggi, tra cui 20 chiave, attestandosi su un'impressionante media di 7.23 del suo rating.