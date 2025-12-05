L'appuntamento calcistico del prossimo 6 dicembre vede Aston Villa e Arsenal affrontarsi nella cornice di Villa Park a Birmingham. La sfida, inserita nel calendario della quindicesima giornata della Premier League 2025/26, inizierà alle 13:30. Con lo sguardo fisso sul traguardo dei tre punti, entrambe le squadre cercano conferme in una stagione in cerca di equilibrio.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Arsenal

Aston Villa (4-2-3-1): Marco Bizot; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; Evann Guessand, John McGinn, Morgan Rogers; Ollie Watkins.



Arsenal (4-3-3): David Raya; Ben White, Jurrien Timber, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Myles Lewis-Skelly; Noni Madueke, Mikel Merino, Gabriel Martinelli.

Quote di Aston Villa-Arsenal: favoriti i Gunners

Le quote dei bookmaker dipingono un quadro chiaro: l'Arsenal parte da favorito nel contesto di Villa Park.

William Hill propone la quota di 1.91 per la vittoria degli uomini di Mikel Arteta, il pareggio a 3.40, mentre il successo casalingo dei Villans è valutato a 4.00. Similmente, Bet365 quota l'Arsenal vincente a 1.90, il pari a 3.50 e il colpo grosso di Aston Villa a 4.20.

Le statistiche dei giocatori: Saka e Tielemans tra i protagonisti

Bukayo Saka: l'arma in più dei Gunners

Bukayo Saka rappresenta una delle principali frecce all'arco di Arsenal.

Con 12 presenze in campionato, di cui 10 da titolare, il ventiquattrenne inglese ha già messo a segno 4 gol e fornito 1 assist nei suoi 893 minuti in campo. L'attaccante di origini nigeriane ha dimostrato grande efficienza sotto porta, trasformando 13 dei suoi 18 tiri in conclusioni nello specchio, mantenendo un rating di 7.37, la più alta tra i suoi colleghi.

Youri Tielemans: regista tra le fila di Aston Villa

Youri Tielemans, pilastro del centrocampo di Aston Villa, ha contribuito con un assist nelle sue 8 apparizioni in Premier League, giocando 513 minuti. Il belga non ha ancora trovato il gol ma la sua precisione nei passaggi (347 totali con 10 chiave) e il suo rating medio di 7.2 dimostrano un'influenza decisiva nel gioco della sua squadra.

Sia in fase di interdizione che di costruzione, Tielemans rimane un punto di riferimento.

Ollie Watkins: il killer silenzioso di Villa

Per Aston Villa, Ollie Watkins continua ad essere una minaccia insidiosa per qualsiasi difesa avversaria. Con 14 presenze e già 3 gol all'attivo, l'attaccante ventinovenne ha dimostrato un discreto fiuto del gol nonostante una media minuta rappresentativa. Watkins mantiene una perfomance aggressiva, come dimostrano i 47 duelli vinti su 111, e resta un pericolo nelle palle inattive e azioni di contropiede.