Il Tottenham ospita il Liverpool nella cornice del Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sabato 20 dicembre alle 18:30, per la diciassettesima giornata della Premier League 2025/26. Entrambe le squadre aspirano a un risultato positivo: il Tottenham per rinforzare la propria posizione nella parte alta della classifica, mentre il Liverpool mira a consolidarsi tra le contendenti al vertice.

Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool

Per quanto riguarda le formazioni, i padroni di casa dovrebbero schierarsi con un 4-2-3-1: Vicario tra i pali, difesa formata da Pedro Porro, Romero, van de Ven e Spence.

In mediana Bentancur affiancherà il giovane Gray. Alle spalle dell'unica punta Richarlison, il tridente creato da Kudus, Simons e Kolo Muani.

Anche il Liverpool si presenterà probabilmente con uno schema 4-2-3-1: Alisson in porta, sostenuto dai centrali Konate e van Dijk, con Robertson e Kerkez ai lati. Gravenberch e Jones in cabina di regia, mentre il trio Ngumoha, Mac Allister e Wirtz supporta l'attaccante Ekitike.

Quote di Tottenham-Liverpool: ospiti favoriti

I bookmaker vedono il Liverpool favorito per la vittoria: William Hill quota il successo dei Reds a 2.05, mentre il pareggio è a 3.60 e la vittoria del Tottenham è data a 3.30.

Quote simili anche da Bet365, che propone rispettivamente il successo esterno a 2.05, il pareggio a 3.75 e la vittoria interna a 3.40.

Le statistiche dei giocatori chiave

In vista del match, l'attenzione è focalizzata su alcuni giocatori determinanti per l'assetto delle due formazioni.

Tra le fila degli Spurs, Mohammed Kudus si sta dimostrando un inserimento prezioso grazie ai suoi 2 gol e 5 assist in 15 presenze, evidenziando una buona capacità nel creare occasioni e vincere duelli, con 48 dribbling riusciti su 92 tentativi.

Il compagno di squadra, Randal Kolo Muani, non ha ancora trovato la rete in questa stagione su 9 presenze, ma la sua abilità nei dribbling e nei duelli aerei potrebbe essere un aspetto chiave contro la difesa temibile del Liverpool.

Richarlison, invece, ha già segnato 6 reti e fornito 2 assist, dimostrando di essere una minaccia costante per le difese avversarie con 9 tiri su 17 nello specchio della porta.

Per il Liverpool, Florian Wirtz potrebbe essere la pedina chiave nel centrocampo, avendo registrato 26 passaggi chiave finora. La prestazione di Hugo Ekitike in attacco sarà altrettanto cruciale, con 7 gol già messi a segno in 15 apparizioni.