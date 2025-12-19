Il Brighton ospiterà il Sunderland il prossimo 20 dicembre alle ore 16:00, nell'iconico Amex Stadium. Si preannuncia un incontro vivace e ricco di emozioni, parte della diciassettesima giornata della Premier League stagione 2025/26. Con la voglia di tornare a brillare dopo alcune performance altalenanti, entrambi i club cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Brighton-Sunderland

Per i padroni di casa, il Brighton, si prevede uno schieramento di 4-2-3-1 con Bart Verbruggen tra i pali; la linea difensiva composta da Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Olivier Boscagli e Ferdi Kadioglu.

In mediana, Yasin Ayari e Jack Hinshelwood saranno i metronomi, mentre il trio offensive alle spalle del terminale Georginio Rutter vedrà schierati Yankuba Minteh, l'esperto James Milner e Brajan Gruda.

Il Sunderland, con il medesimo modulo 4-2-3-1, scenderà in campo con Robin Roefs in porta. La linea difensiva sarà formata da Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete e Lutsharel Geertruida. In mezzo al campo ci saranno Granit Xhaka e il giovane talento Chris Rigg a dettare i tempi, mentre in avanti Wilson Isidor, Enzo Le Fee ed Eliezer Mayenda supporteranno la punta centrale Brian Brobbey.

Quote di Brighton-Sunderland: Brighton favorito

I bookmakers attribuiscono al Brighton il favore del pronostico: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.65, con il pareggio a 3.80 e il successo del Sunderland a 5.00.

Anche Bet365 propone quote simili, con la vittoria casalinga a 1.65, il segno X a 4.00 e il '2' a quota 5.25.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
16
11
3
2
30 / 10
20
36
W
L
W
D
W
2
Manchester City
16
11
1
4
38 / 16
22
34
W
W
W
W
L
3
Aston Villa
16
10
3
3
25 / 17
8
33
W
W
W
W
W
4
Chelsea
16
8
4
4
27 / 15
12
28
W
D
L
D
W
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20 / 15
5
26
L
W
W
L
W
6
Manchester United
16
7
5
4
30 / 26
4
26
D
W
D
W
L
7
Liverpool
16
8
2
6
26 / 24
2
26
W
D
D
W
L
8
Sunderland
16
7
5
4
19 / 17
2
26
W
L
D
W
L
9
Everton
16
7
3
6
18 / 19
-1
24
L
W
W
L
W
10
Brighton
16
6
5
5
25 / 23
2
23
L
D
L
W
W
11
Tottenham
16
6
4
6
25 / 21
4
22
L
W
D
L
L
12
Newcastle
16
6
4
6
21 / 20
1
22
L
W
D
W
W
13
Bournemouth
16
5
6
5
25 / 28
-3
21
D
D
L
L
D
14
Fulham
16
6
2
8
23 / 26
-3
20
W
L
L
W
W
15
Brentford
16
6
2
8
22 / 25
-3
20
D
L
L
W
L
16
Nottingham Forest
16
5
3
8
17 / 25
-8
18
W
L
W
L
W
17
Leeds
16
4
4
8
20 / 30
-10
16
D
D
W
L
L
18
West Ham
16
3
4
9
19 / 32
-13
13
L
D
D
L
D
19
Burnley
16
3
1
12
18 / 33
-15
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
16
0
2
14
9 / 35
-26
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti attesi

James Milner, il veterano del Brighton, continua a offrire la sua esperienza alla squadra malgrado l'età.

Con 8 presenze stagionali, ha già realizzato 1 gol e un assist, dimostrando ancora una volta l’immensa qualità delle sue giocate.



Yankuba Minteh, a soli 21 anni, si è affermato come una pedina fondamentale nel murale di De Zerbi. Con già 16 presenze da titolare, ha distribuito 4 assist e siglato 1 gol, equilibrio che esalta le qualità di rifinitore.



Sotto i riflettori anche Georginio Rutter, autore di 1 gol e 2 assist nelle 14 apparizioni, il francese punta a incrementare il suo bottino personale, sfruttando le sue qualità nelle doppie fasi di gioco.



Per il Sunderland, Brian Brobbey vestirà i panni del bomber di giornata. Con solo 11 apparizioni, ha già contribuito con 2 gol e 1 assist, mostrando un'efficacia che potrà essere decisiva nell'economia della partita.





Wilson Isidor rimane un'opzione intrigante per l'attacco del Sunderland. In stagione ha segnato 4 reti, rivelandosi spesso una spina nel fianco delle difese avversarie grazie alla sua abilità di penetrazione e dribbling.
