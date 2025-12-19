Il Brighton ospiterà il Sunderland il prossimo 20 dicembre alle ore 16:00, nell'iconico Amex Stadium. Si preannuncia un incontro vivace e ricco di emozioni, parte della diciassettesima giornata della Premier League stagione 2025/26. Con la voglia di tornare a brillare dopo alcune performance altalenanti, entrambi i club cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Brighton-Sunderland

Per i padroni di casa, il Brighton, si prevede uno schieramento di 4-2-3-1 con Bart Verbruggen tra i pali; la linea difensiva composta da Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Olivier Boscagli e Ferdi Kadioglu.

In mediana, Yasin Ayari e Jack Hinshelwood saranno i metronomi, mentre il trio offensive alle spalle del terminale Georginio Rutter vedrà schierati Yankuba Minteh, l'esperto James Milner e Brajan Gruda.

Il Sunderland, con il medesimo modulo 4-2-3-1, scenderà in campo con Robin Roefs in porta. La linea difensiva sarà formata da Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete e Lutsharel Geertruida. In mezzo al campo ci saranno Granit Xhaka e il giovane talento Chris Rigg a dettare i tempi, mentre in avanti Wilson Isidor, Enzo Le Fee ed Eliezer Mayenda supporteranno la punta centrale Brian Brobbey.

Quote di Brighton-Sunderland: Brighton favorito

I bookmakers attribuiscono al Brighton il favore del pronostico: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.65, con il pareggio a 3.80 e il successo del Sunderland a 5.00.

Anche Bet365 propone quote simili, con la vittoria casalinga a 1.65, il segno X a 4.00 e il '2' a quota 5.25.

Le statistiche dei protagonisti attesi

James Milner, il veterano del Brighton, continua a offrire la sua esperienza alla squadra malgrado l'età.

Con 8 presenze stagionali, ha già realizzato 1 gol e un assist, dimostrando ancora una volta l’immensa qualità delle sue giocate.



Yankuba Minteh, a soli 21 anni, si è affermato come una pedina fondamentale nel murale di De Zerbi. Con già 16 presenze da titolare, ha distribuito 4 assist e siglato 1 gol, equilibrio che esalta le qualità di rifinitore.



Sotto i riflettori anche Georginio Rutter, autore di 1 gol e 2 assist nelle 14 apparizioni, il francese punta a incrementare il suo bottino personale, sfruttando le sue qualità nelle doppie fasi di gioco.



Per il Sunderland, Brian Brobbey vestirà i panni del bomber di giornata. Con solo 11 apparizioni, ha già contribuito con 2 gol e 1 assist, mostrando un'efficacia che potrà essere decisiva nell'economia della partita.





Wilson Isidor rimane un'opzione intrigante per l'attacco del Sunderland. In stagione ha segnato 4 reti, rivelandosi spesso una spina nel fianco delle difese avversarie grazie alla sua abilità di penetrazione e dribbling.