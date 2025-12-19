Il Vitality Stadium di Bournemouth si prepara ad accogliere il match valido per la 17^ giornata della Premier League 2025/26, tra Bournemouth e Burnley. La sfida è in programma sabato 20 dicembre alle ore 16.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Burnley

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic; Adam Smith, Bafode Diakite, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Marcus Tavernier; Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Alex Jimenez; Evanilson.

Burnley (4-3-3): Martin Dubravka; Joe Worrall, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman; Lesley Ugochukwu, Josh Cullen, Florentino; Loum Tchaouna, Armando Broja, Jacob Bruun Larsen.

Quote di Bournemouth-Burnley: Bournemouth nettamente favorito

Le quote dei bookmaker prevedono una chiara preferenza per il Bournemouth. William Hill quota la vittoria del Bournemouth a 1.44, il pareggio a 4.33 e il successo esterno del Burnley a 6.00.

Anche Bet365 offre cifre simili, con i padroni di casa dati a 1.48, la X a 4.50 e gli ospiti a 6.50.

Statistiche dei giocatori chiave

Tra le fila del Bournemouth spiccano Álex Jiménez e Evanilson.

Jiménez, ventenne difensore spagnolo, ha fatto 12 presenze in questa stagione, mostrando la sua abilità difensiva con 13 tackle e 4 intercetti, anche se deve migliorare nella gestione dei cartellini, avendone già collezionati 4 gialli.

Evanilson, attaccante brasiliano di 26 anni, ha segnato 2 reti in 14 presenze. Con 1087 minuti giocati, si è distinto per la sua presenza fisica e costanza sotto porta, con 26 tiri totali.

Per il Burnley, sono particolarmente attese le prove di Jacob Bruun Larsen e Loum Tchaouna. In particolare Larsen ha giocato 14 partite, fornendo un assist e mantenendo una valutazione di 6.59, mentre Tchaouna ha trovato la rete una volta in 13 apparizioni, dimostrando grinta con 13 tackle e 9 duelli aerei vinti, nonostante la giovane età.