Il Vitality Stadium di Bournemouth si prepara ad accogliere il match valido per la 17^ giornata della Premier League 2025/26, tra Bournemouth e Burnley. La sfida è in programma sabato 20 dicembre alle ore 16.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Burnley

Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic; Adam Smith, Bafode Diakite, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Alex Scott, Marcus Tavernier; Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Alex Jimenez; Evanilson.

Burnley (4-3-3): Martin Dubravka; Joe Worrall, Hjalmar Ekdal, Maxime Esteve, Quilindschy Hartman; Lesley Ugochukwu, Josh Cullen, Florentino; Loum Tchaouna, Armando Broja, Jacob Bruun Larsen.

England Flag
Premier League
Giornata 17
20/12/2025 13:30
Newcastle
VS
Chelsea
20/12/2025 16:00
Bournemouth
VS
Burnley
20/12/2025 16:00
Wolves
VS
Brentford
20/12/2025 16:00
Manchester City
VS
West Ham
20/12/2025 16:00
Brighton
VS
Sunderland
20/12/2025 18:30
Tottenham
VS
Liverpool
20/12/2025 21:00
Everton
VS
Arsenal
20/12/2025 21:00
Leeds
VS
Crystal Palace
21/12/2025 17:30
Aston Villa
VS
Manchester United
22/12/2025 21:00
Fulham
VS
Nottingham Forest

Quote di Bournemouth-Burnley: Bournemouth nettamente favorito

Le quote dei bookmaker prevedono una chiara preferenza per il Bournemouth. William Hill quota la vittoria del Bournemouth a 1.44, il pareggio a 4.33 e il successo esterno del Burnley a 6.00.

Anche Bet365 offre cifre simili, con i padroni di casa dati a 1.48, la X a 4.50 e gli ospiti a 6.50.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
16
11
3
2
30 / 10
20
36
W
L
W
D
W
2
Manchester City
16
11
1
4
38 / 16
22
34
W
W
W
W
L
3
Aston Villa
16
10
3
3
25 / 17
8
33
W
W
W
W
W
4
Chelsea
16
8
4
4
27 / 15
12
28
W
D
L
D
W
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20 / 15
5
26
L
W
W
L
W
6
Manchester United
16
7
5
4
30 / 26
4
26
D
W
D
W
L
7
Liverpool
16
8
2
6
26 / 24
2
26
W
D
D
W
L
8
Sunderland
16
7
5
4
19 / 17
2
26
W
L
D
W
L
9
Everton
16
7
3
6
18 / 19
-1
24
L
W
W
L
W
10
Brighton
16
6
5
5
25 / 23
2
23
L
D
L
W
W
11
Tottenham
16
6
4
6
25 / 21
4
22
L
W
D
L
L
12
Newcastle
16
6
4
6
21 / 20
1
22
L
W
D
W
W
13
Bournemouth
16
5
6
5
25 / 28
-3
21
D
D
L
L
D
14
Fulham
16
6
2
8
23 / 26
-3
20
W
L
L
W
W
15
Brentford
16
6
2
8
22 / 25
-3
20
D
L
L
W
L
16
Nottingham Forest
16
5
3
8
17 / 25
-8
18
W
L
W
L
W
17
Leeds
16
4
4
8
20 / 30
-10
16
D
D
W
L
L
18
West Ham
16
3
4
9
19 / 32
-13
13
L
D
D
L
D
19
Burnley
16
3
1
12
18 / 33
-15
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
16
0
2
14
9 / 35
-26
2
L
L
L
L
L

Statistiche dei giocatori chiave

Tra le fila del Bournemouth spiccano Álex Jiménez e Evanilson.

Jiménez, ventenne difensore spagnolo, ha fatto 12 presenze in questa stagione, mostrando la sua abilità difensiva con 13 tackle e 4 intercetti, anche se deve migliorare nella gestione dei cartellini, avendone già collezionati 4 gialli.

Evanilson, attaccante brasiliano di 26 anni, ha segnato 2 reti in 14 presenze. Con 1087 minuti giocati, si è distinto per la sua presenza fisica e costanza sotto porta, con 26 tiri totali.

Per il Burnley, sono particolarmente attese le prove di Jacob Bruun Larsen e Loum Tchaouna. In particolare Larsen ha giocato 14 partite, fornendo un assist e mantenendo una valutazione di 6.59, mentre Tchaouna ha trovato la rete una volta in 13 apparizioni, dimostrando grinta con 13 tackle e 9 duelli aerei vinti, nonostante la giovane età.
© RIPRODUZIONE VIETATA