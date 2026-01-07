Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha delineato gli obiettivi di classifica durante la conferenza stampa precedente alla partita contro il Genoa. Secondo il tecnico, per vincere lo scudetto serviranno tra gli 86 e gli 88 punti, mentre per la qualificazione alla Champions League la soglia si attesta sui 74 punti.

Le dichiarazioni di Allegri

Allegri ha specificato che “la quota scudetto è 86‑88 a seconda di come si chiuderà il girone di andata”, aggiungendo che “i risultati di ieri hanno fatto sì che si è alzata la quota Champions a 74 punti”.

Ha poi sottolineato l’importanza di affrontare ogni partita con “molto rispetto e con l’obiettivo chiaro di ottenere i tre punti”.

La competizione per lo scudetto

L'allenatore ha inoltre osservato che la Juventus, “essendo una squadra forte e con Spalletti ha avuto un’inversione di risultati e di prestazione”, potrebbe raggiungere la quota scudetto. Ha però ribadito che il Milan deve concentrarsi su se stesso e sull’obiettivo di entrare tra le prime quattro. “A marzo dobbiamo essere lì o attaccati e non sarà facile”, ha concluso.

Concentrazione e obiettivi stagionali

Allegri ha evidenziato l’importanza di mantenere serietà e concentrazione partita dopo partita, citando l’esempio di Modric per la sua passione e umiltà.

Ha poi sottolineato che “Leao deve fare gol” per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Il tecnico rossonero ha fissato paletti molto chiari in vista della prossima stagione, invitando la squadra a dare il massimo in ogni partita.