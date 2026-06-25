Le ultime settimane di giugno si stanno rivelando particolarmente delicate per molte società italiane, chiamate a risolvere esigenze di bilancio con cessioni delicate. E' questo il caso della Juventus, alle prese con la necessità di generare almeno 13 milioni di euro per rispettare i parametri imposti dalla UEFA. Il Milan e il Napoli intanto si potrebbero sfidare per Richard Rios, mentre la Roma sarebbe tornata su Disasi del Chelsea.

Miretti può aiutare la Juventus: servono 13 milioni entro il 30 giugno

In casa Juventus il tema principale resta quello legato ai conti.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero dovrebbe infatti generare circa 13 milioni di euro di plusvalenza entro il 30 giugno per evitare possibili sanzioni da parte della UEFA. In questo contesto assume particolare rilevanza la posizione di Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 che piacerebbe a Bologna e Fiorentina, viene considerato tra i principali candidati a lasciare Torino durante questi giorni e una sua eventuale cessione potrebbe risolvere gran parte delle necessità immediate della società. Provenendo direttamente dal settore giovanile bianconero, infatti, qualsiasi incasso derivante dalla sua vendita si trasformerebbe integralmente in plusvalenza. Considerando che la valutazione del giocatore si avvicinerebbe proprio alla cifra richiesta per raggiungere il traguardo economico fissato dal club, l'operazione potrebbe rappresentare una soluzione ideale per alleggerire la pressione finanziaria e consentire alla dirigenza di programmare con maggiore serenità le mosse successive.

Rios tra Milan e Napoli, la Roma torna a seguire Disasi

Nel frattempo, secondo quanto riferito dal giornalista Gianluigi Longari su X, il futuro di Richard Rios sarebbe tutt'altro che definito. Il centrocampista colombiano non avrebbe infatti la certezza di restare al Benfica e diversi club avrebbero già effettuato sondaggi esplorativi per comprendere margini e condizioni di un possibile trasferimento. In Italia il giocatore piace da tempo al Napoli, ma nelle ultime settimane anche il Milan avrebbe raccolto informazioni sul suo profilo. Le qualità fisiche e tecniche del colombiano continuano ad attirare l'attenzione di diversi osservatori, anche se la valutazione di circa 40 milioni di euro rappresenta un ostacolo non trascurabile per le pretendenti.

Attenzione infine alla Roma. A Trigoria si continua a lavorare per non farsi trovare impreparati qualora dovesse partire uno dei difensori attualmente in rosa. Tra i profili monitorati da Tony D'Amico sarebbe tornato d'attualità Axel Disasi, centrale francese del Chelsea già seguito nella scorsa finestra invernale. Nelle ultime ore il club giallorosso avrebbe chiesto nuove informazioni, ricevendo indicazioni chiare sulla valutazione del giocatore: i Blues sarebbero infatti disposti a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Una pista che potrebbe tornare calda nelle prossime settimane, soprattutto in caso di uscite nel reparto arretrato romanista.