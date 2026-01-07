Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli è incerto. Secondo quanto riportato, il centrocampista potrebbe lasciare il club già nella sessione di mercato di gennaio. Il giocatore è atteso a Castel Volturno per proseguire il percorso medico legato all’infortunio al bicipite femorale, che si è rivelato più grave del previsto.

Tempi di recupero dall'infortunio

Non è ancora certa la data del rientro in campo di De Bruyne. L’ipotesi di fine febbraio è considerata ottimistica, ma la prudenza è d’obbligo, data l’età del centrocampista e la natura della lesione.

Il rientro richiederà tempo e cautela.

Le ipotesi di mercato

Con il mercato aperto, il Napoli valuterebbe eventuali offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Anche De Bruyne sarebbe pronto a valutare scenari alternativi, senza decisioni affrettate. Gli ingaggi di De Bruyne e Lukaku rappresentano un impegno economico rilevante per il club, in un mercato impostato sul “saldo zero”. Nelle prossime settimane sono previsti incontri tra società, giocatore e staff, ma la priorità resta il recupero fisico del giocatore.

L’infortunio di De Bruyne è considerato più serio di quello di Lukaku, con tempi di recupero più lunghi. Il suo ritorno a Napoli sarà finalizzato al percorso medico, e il club valuterà ogni possibile sviluppo, incluse offerte dall’Arabia Saudita.