Il girone di ritorno della Serie A si apre col botto per i tifosi emiliani: sabato 18 gennaio alle ore 15:00 il Bologna ospita la Fiorentina al Renato Dall’Ara in una sfida che da sempre promette spettacolo e intensità. Rossoblù e viola, divisi da una storica rivalità dalla cadenza appenninica, sono chiamati a dare risposte importanti a metà stagione: per la banda di Italiano un’occasione di conferma dopo la vittoria a Verona, per i gigliati la necessità di dare continuità alle proprie ambizioni con Vanoli costretto a seguire i suoi dalla tribuna causa squalifica.

Le probabili formazioni: Orsolini e Kean titolari, centrocampo giovane e di qualità

Secondo le ultime indicazioni, il Bologna guidato da Italiano (ancora a caccia di certezze tra ballottaggi e infortuni) sembra orientato a riproporre la squadra che ha sbancato Verona nel turno precedente. Nel 4-2-3-1 rossoblù spazio, dunque, tra i pali a Skorupski; difesa con Zortea, Casale, Heggem e Lykogiannis. In mezzo Moro e Ferguson filtrano davanti alla retroguardia, mentre sulla trequarti agiranno Orsolini (leggera preferenza su Rowe), Fabbian (stretto testa a testa con Odgaard) e Rowe; punto di riferimento offensivo sarà Dallinga, che si gioca il posto tra i titolari. Ancora fuori Cambiaghi per squalifica, con Lucumi e Bernardeschi ai box per infortunio.

Sul fronte viola, Vanoli (squalificato, in panchina Cavalletto) dovrebbe insistere sul 4-1-4-1 con De Gea in porta, Dodo, Comuzzo, Pongracic e Gosens in difesa. Regia affidata a Fagioli, con Parisi, Brescianini (favorito su Mandragora), Ndour e Gudmundsson a supporto dell’unica punta Kean. Ballottaggi soprattutto sugli esterni e tra Parisi e Solomon, mentre Dzeko rimane ancora da valutare tra gli indisponibili. Lamptey, out almeno fino alla 27ª giornata.

Italy Flag
Serie A
Giornata 21
16/01/2026 20:45
Pisa
VS
Atalanta
17/01/2026 15:00
Udinese
VS
Inter
17/01/2026 18:00
Napoli
VS
Sassuolo
17/01/2026 20:45
Cagliari
VS
Juventus
18/01/2026 12:30
Parma
VS
Genoa
18/01/2026 15:00
Bologna
VS
Fiorentina
18/01/2026 18:00
Torino
VS
Roma
18/01/2026 20:45
Milan
VS
Lecce
19/01/2026 18:30
Cremonese
VS
Verona
19/01/2026 20:45
Lazio
VS
Como

Le quote: rossoblù favoriti in una gara dal pronostico equilibrato

Occhio alle lavagnette dei bookmaker: il Bologna parte avanti nei pronostici.

William Hill quota il successo interno dei felsinei a 2.15, il pareggio a 3.20 e la vittoria esterna della Fiorentina a 3.30. Simili le cifre proposte da Bet365, che offre il segno 1 a 2.20, X a 3.30 e 2 a 3.40. Dunque, netto ma non eccessivo il vantaggio per i rossoblù, con la Viola considerata comunque cliente molto pericoloso in trasferta.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Inter
20
15
1
4
43 / 17
26
46
W
D
W
W
W
2
Milan
20
12
7
1
33 / 16
17
43
W
D
D
W
W
3
Napoli
20
12
4
4
30 / 17
13
40
D
D
D
W
W
4
Juventus
20
11
6
3
32 / 16
16
39
W
W
D
W
W
5
Roma
20
13
0
7
24 / 12
12
39
W
W
L
W
L
6
Como
20
9
7
4
28 / 16
12
34
L
D
W
W
W
7
Atalanta
20
8
7
5
25 / 19
6
31
W
W
W
L
W
8
Bologna
20
8
6
6
29 / 22
7
30
W
D
L
L
D
9
Lazio
20
7
7
6
21 / 16
5
28
W
D
L
D
D
10
Udinese
20
7
5
8
22 / 32
-10
26
D
W
L
D
L
11
Sassuolo
20
6
5
9
23 / 27
-4
23
L
L
D
D
L
12
Torino
20
6
5
9
21 / 32
-11
23
L
L
W
L
W
13
Cremonese
20
5
7
8
20 / 28
-8
22
L
D
L
L
D
14
Parma
20
5
7
8
14 / 22
-8
22
D
W
L
D
W
15
Genoa
20
4
7
9
22 / 29
-7
19
W
D
D
L
L
16
Cagliari
20
4
7
9
21 / 30
-9
19
L
D
L
W
D
17
Lecce
20
4
5
11
13 / 28
-15
17
L
L
L
D
L
18
Fiorentina
20
2
8
10
21 / 31
-10
14
D
D
W
L
W
19
Pisa
20
1
10
9
15 / 30
-15
13
D
L
D
L
D
20
Verona
20
2
7
11
17 / 34
-17
13
L
L
D
L
L

I numeri dei protagonisti: Orsolini e Kean tra le frecce più attese

Sfida nella sfida al Dall’Ara sarà quella tra Riccardo Orsolini e Moise Kean, due tra gli uomini più attesi delle rispettive squadre, ma spazio anche ai nuovi volti come Dallinga e Gudmundsson.

Riccardo Orsolini rappresenta certamente il faro dell’attacco rossoblù: fin qui 19 presenze e 16 partenze dal primo minuto, 7 reti all’attivo e una presenza costante nel gioco offensivo del Bologna, come dimostrano i 16 passaggi chiave e 21 dribbling riusciti su 44 tentativi. Il numero 7, che alterna la posizione di esterno a quella di trequartista, è spesso crocevia delle azioni più pericolose e si fa valere pure dagli undici metri (3 rigori realizzati su 4 tentativi). La sua capacità di saltare l’uomo e impostare dalla trequarti fornisce imprevedibilità al fronte d’attacco.

In casa Fiorentina, occhio ad Albert Guðmundsson: l’islandese ha collezionato 18 gettoni, 14 da titolare, andando 4 volte a segno e offrendo 2 assist in 1239 minuti.

Tra i suoi punti di forza la precisione con cui gestisce la palla negli ultimi venti metri e la freddezza nei momenti decisivi (da sottolineare i 3 rigori realizzati e i 10 dribbling riusciti su 22). Guðmundsson si muove per vie centrali e ama inserirsi tra le linee, scambiando posizione con i compagni di reparto per spiazzare le difese avversarie.

Moise Kean completa il tridente delle stelle attese. Il numero 20 viola è ormai presenza fissa nel pacchetto offensivo di Vanoli: 19 gare, di cui 17 da titolare, e 5 gol in 1539 minuti. Kean si distingue per energia, capacità di andare al tiro (ben 60 conclusioni, 20 nello specchio) e tenacia nei duelli, con 79 vinti sui 175 totali. Non è meno incisivo nel creare spazi, nel portare pressione e nel subire falli (34).

La sua fisicità rappresenta una spina nel fianco per le difese avversarie.

Da non trascurare anche il profilo di Thijs Dallinga nel Bologna: nonostante abbia trovato la rete una sola volta in questo campionato, spesso parte dalla panchina ma è spesso determinante a gara in corso. In 15 presenze, suddivise tra 7 dal via e 8 da subentrato, ha anche collezionato 2 assist, dimostrando di non essere solo uomo d’area ma di poter ricamare gioco per i compagni. Suo il rigore procurato che ha portato punti preziosi ai felsinei nel girone d’andata.
