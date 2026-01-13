Il Galatasaray ha incontrato l’Inter a Milano per discutere di possibili operazioni riguardanti Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. L’incontro, però, non ha portato a un’intesa tra le parti.

L'incontro a Milano

I dirigenti del club turco hanno incontrato i colleghi dell’Inter a Milano, con l’obiettivo di valutare eventuali trattative per i due centrocampisti nerazzurri. Tuttavia, al termine del confronto, non sono emerse condizioni economiche o tecniche che potessero far proseguire le trattative.

La situazione di Calhanoglu

Non è stata trovata un’intesa per Calhanoglu, che quindi, secondo quanto riportato, resterà in nerazzurro nella prossima stagione.

In precedenza, il Galatasaray aveva manifestato un forte interesse per il giocatore, senza però presentare una proposta ufficiale all’Inter. Il club nerazzurro aveva fissato una valutazione elevata per il cartellino del giocatore, con richieste tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il centrocampista, pur aperto a un ritorno in Turchia, non ha forzato la situazione, mantenendo un atteggiamento collaborativo con la società.

Il futuro di Frattesi

L’Inter ha mostrato una chiara volontà di trattenere Frattesi: il centrocampista è considerato centrale nel progetto tecnico e, salvo offerte molto importanti, non è in uscita.