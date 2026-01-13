La Juventus è attiva sul mercato per rinforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione, con un focus particolare sul reparto difensivo. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera spicca quello di Óscar Mingueza, attualmente in forza al Celta Vigo. Il club torinese sta valutando la possibilità di anticipare l'arrivo del difensore già nella sessione invernale.

Interesse per Óscar Mingueza

Óscar Mingueza, classe 1999, è un difensore versatile, utilizzabile sia come terzino che come centrale. Il suo contratto con il Celta Vigo scade nel giugno 2026, ma la Juventus sta monitorando la situazione per valutare i margini di trattativa già a gennaio.

Il Celta Vigo, tuttavia, non sembra intenzionato a cedere il giocatore durante la stagione in corso, anche perché il Barcellona detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

Strategie di mercato della Juventus

La Juventus, con il direttore sportivo Marco Ottolini, sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa. L'interesse per Mingueza rientra in una strategia volta a garantire maggiore solidità e duttilità al reparto arretrato. La dirigenza bianconera avrebbe già avviato i primi contatti con il Celta Vigo per valutare la disponibilità del club spagnolo a trattare il trasferimento del difensore.

Prospettive e tempistiche

Al momento, non risultano offerte ufficiali da parte della Juventus, ma il nome di Mingueza resta tra i più interessanti in vista della prossima finestra di mercato.

Qualora non fosse possibile chiudere l'operazione a gennaio, il club potrebbe tornare alla carica in estate, quando le condizioni potrebbero essere più favorevoli, anche in considerazione della scadenza contrattuale più vicina.