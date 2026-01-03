Il Galatasaray torna all’assalto di Hakan Calhanoglu; le acque sembravano essere tornate calme dopo la telenovela della scorsa estate, complici anche le scorie dell’Inter per una stagione finita male. Ora il turco torna nuovamente al centro dell’attenzione almeno stando agli ultimi rumor di calciomercato; il club di Super Lig - secondo il Corriere dello Sport - starebbe prendendo in considerazione un eventuale nuovo sondaggio per il mese di gennaio con l’obiettivo di riportare il regista nerazzurro in patria.

Hakan Calhanoglu tra rinnovo e sirene turche: l’Inter vuole scongiurare l’addio a parametro zero

La strategia dell’Inter sembra piuttosto chiara in riferimento al futuro di Hakan Calhanoglu; al di là dell’eventuale interesse del Galatasaray già per la finestra di calciomercato invernale, la dirigenza aspira ad una permanenza fino alla prossima estate con l’intento di definire il rinnovo o, di contro, la cessione. Con il contratto in scadenza il prossimo anno (giugno 2027) tale scenario è quasi un obbligo per la dirigenza nerazzurra al fine di non rischiare di perdere il talento turco a zero tra un anno e mezzo. Altrettanto ovvia è la volontà di entrambe le parti di evitare il turbinio mediatico delle scorse settimane, salvo poi essersi concluso con serenità e ottime prestazioni da parte dell’ex Milan.

Strategie nerazzurre: Calhanoglu non intoccabile per il futuro

Il prossimo febbraio saranno 32 gli anni di Hakan Calhanoglu; considerando la linea ‘green’ dell’Inter inaugurata la scorsa estate, non è detto che la dirigenza nerazzurra sia disposta ai salti mortali pur di rinnovare il contratto del turco e dunque respingere la corte del Galatasaray. Altrettanto vero è che, al di là del valore anagrafico, sono da valutare anche le prestazioni del fantasista che a dispetto delle chiacchiere estive - e qualche infortunio recente - ha garantito gol, assist e performance da professionista. Considerando tali premesse, sarà forse la volontà del calciatore a fare la differenza; l’Inter sarebbe ben contenta di potersi affidare ancora alle sue prodezze balistiche ma l'impressione è che non dispererà in caso di addio.

Da Petar Sucic a Nicolò Barella: le soluzioni interne in caso di addio di Hakan Calhanoglu

L’addio di Hakan Calhanoglu - tra gennaio e la prossima estate - potrebbe spingere l’Inter a studiare nuove mosse di calciomercato e, al contempo, valutare mosse interne. Avere una rosa numericamente competitiva è fondamentale ma non è detto che l’eventuale sostituto del turco sia da cercare altrove. Nicolò Barella ha già svolto quel ruolo in diverse occasioni e le potenzialità da regista non gli mancano; stesso discorso per Piotr Zielinski che dopo la scorsa stagione complicata dagli infortuni sta offrendo ottimi spunti nell’attuale annata. Occhio anche a Petar Sucic; il phisique du role è da mezzala ma non è detto che, data la giovane età, non possa reinventarsi.

Ancor prima di prendere in considerazioni soluzioni esterne, lo scenario più suggestivo è dunque l’arretramento di Barella nella porzione di campo occupata da Calhanoglu con Sucic prescelto come mezzala di destra.